Опасная еда: что делать, если в супермаркете попался испорченный продукт

Как вернуть деньги и заставить продавца отказаться от продажи испорченных продуктов

Фото: brd24.com.

Опасная еда: что делать, если в супермаркете попался испорченный продукт //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/af8/159/5c6af8159d6a7.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/af8/159/5c6af8159d6a7.png 2019-02-18T20:28:39+02:00 Другие новости Как вернуть деньги и заставить продавца отказаться от продажи испорченных продуктов

Вместо вкусной рыбы – испорченный аппетит. Киевлянка Людмила купила в одном из известных супермаркете четыре белых амура, заплатила 330 гривен. Однако дома ее ждал неприятный сюрприз.

"При чистке первой же рыбины оказалось, что в середине что-то белое. Подняла интернет сразу, оказалось, что это ленточный червь", – вспоминает Людмила Леонова.

Женщина сразу же понесла товар обратно в магазин.

"В любом случае, это паразит. И с этим надо бороться. Хотелось вернуть деньги и предупредить ребят, что партию этой рыбы надо снять с продажи", – говорит киевлянка.

Деньги ей отдали. Однако изымать партию подозрительной рыбы из продажи, по словам Людмилы, отказались. Мол, сначала должны провести внутреннее расследование. Нашли ли еще зараженный товар – журналисты "Сегодня" спросили у администрации супермаркета. Там рассказали: ни в одном из образцов не были найдены паразиты. В рыбе, которую приобрела клиентка, была лигула – это подтвердила проведенная экспертиза. Лигула – это паразит карповых рыб, который не опасен для человека. Такую рыбу можно реализовать после потрошения. Но партию обязательно нужно снять до получения результатов проверки, говорят в Госпотребслужбе.

"Направить в специализированную лабораторию материал или продукт питания на проведение экспертизы. После получения экспертизы вы принимаете решение: либо уничтожение, либо продолжение реализации", – объясняет Олег Рубан, начальник главного управления Госпотребслужбы Киева.

Если же вам отказали вернуть деньги или отреагировать на жалобу – нужно направить письменное или электронное обращение к Госпотребслужбу. В заявлении надо изложить суть проблемы и попросить проверить конкретное заведение.

"Госпотребслужба, если это в городе Киеве, реагирует в течение 24 часов, если есть угроза для жизни и здоровья человека", – говорит Олег Рубан.

Супермаркет, в котором Людмила купила свою рыбу, тоже будут проверять. Но отреагировать смогут только после обращения конкретного потребителя. А вот покупателям следует быть внимательными: если рыба плохо пахнет или имеет необычный вид, лучше отказаться от покупки.

Ранее мы писали о том, как в столице клиентку кафе накормили едой с "сюрпризом": в сырниках обнаружился кусок пластикового пакета. Возместить моральный ущерб, в такой ситуации можно. Впрочем, нужно иметь доказательства.

"Необходимо иметь документы о субъекте предпринимательской деятельности. Эти документы есть в уголке потребителя. Подходите, берете это свидетельство, фотографируете и желательно, чтоб у вас был чек – это вам все поможет для написания жалобы в контролирующий орган, для выхода на внеплановую проверку", – объясняет Максим Несмеянов, исполнительный директор союза потребителей Украины.

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