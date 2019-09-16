Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,71
27,42

Осеннее похолодание принесло в Киев порывистый ветер

16 сентября, 08:20

Юго-западный порывистый ветер в понедельник накроет всю область

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

В Киеве в понедельник, 16 сентября, ожидается сухая, но довольно ветреная погода. Также температура воздуха немного спала и в столице будет свежо. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Днем температура воздуха поднимется до +20...+22 градусов, ночью будет +9...+11 градусов. Ветер юго-западный, 7-12 м/c.

Скриншот

Скриншот

Реклама

Такая же погода будет и по всей области, однако ночная температура будет на градус ниже.

Ранее новости "Сегодня" узнали у синоптиков, какой ожидается погода в ближайшие три месяца. По прогнозам, сентябрь еще побалует теплом, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым. В частности, первые предвестники зимы в виде сильных холодных дождей возможны уже 7—8 ноября, затем после короткого прояснения они вернутся, но уже с мокрым снегом. После 15-го будет прохладно, вплоть до ночных заморозков. Синоптики прогнозируют, что в конце ноября к нам прорвется холодный атмосферный фронт из Сибири, который принесет морозы и дождь со снегом.

Также недавно сообщалось, что этой осенью Украину ждет хороший урожай. Вместе с тем украинцам прочат дефицит картошки. Специалисты рассказали, нужно ли запасать овощ на зиму:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

погода прогноз погоды осень погода в Киеве

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Во сколько обошелся бюджету День Независимости от Зеленского: названы суммы
Во сколько обошелся бюджету День Независимости от Зеленского: названы суммыЭкономика
Как мода спасает жизни: в Киеве устроили показ одежды на пешеходном переходе
Как мода спасает жизни: в Киеве устроили показ одежды на пешеходном переходеДругие новости
В Киеве участники экомарафона обсудили шаги для сохранения природы
В Киеве участники экомарафона обсудили шаги для сохранения природыДругие новости
Эдему Бекирову после тюрьмы в РФ потребовалась операция на сердце
Эдему Бекирову после тюрьмы в РФ потребовалась операция на сердцеДругие новости
В Киеве закончился пляжный сезон
В Киеве закончился пляжный сезонДругие новости
Врачи
Врачи "Феофании" рассказали о здоровье освобожденных украинцевУкраина

Новости партнеров

Loading...