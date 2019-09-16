Осеннее похолодание принесло в Киев порывистый ветер

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

В Киеве в понедельник, 16 сентября, ожидается сухая, но довольно ветреная погода. Также температура воздуха немного спала и в столице будет свежо. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Днем температура воздуха поднимется до +20...+22 градусов, ночью будет +9...+11 градусов. Ветер юго-западный, 7-12 м/c.

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Такая же погода будет и по всей области, однако ночная температура будет на градус ниже.

Ранее новости "Сегодня" узнали у синоптиков, какой ожидается погода в ближайшие три месяца. По прогнозам, сентябрь еще побалует теплом, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым. В частности, первые предвестники зимы в виде сильных холодных дождей возможны уже 7—8 ноября, затем после короткого прояснения они вернутся, но уже с мокрым снегом. После 15-го будет прохладно, вплоть до ночных заморозков. Синоптики прогнозируют, что в конце ноября к нам прорвется холодный атмосферный фронт из Сибири, который принесет морозы и дождь со снегом.

Также недавно сообщалось, что этой осенью Украину ждет хороший урожай. Вместе с тем украинцам прочат дефицит картошки. Специалисты рассказали, нужно ли запасать овощ на зиму:

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