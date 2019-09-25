Осенний призыв: повестки получили более 37 тысяч киевлян

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

В Украине с 1 октября стартует очередной призыв на срочную военную службу граждан от 20 до 27 лет. План призыва для Киева составляет 634 человека, из которых будут привлечены в Вооруженные силы Украины 407 человек, в Национальную гвардию – 160, Государственную пограничную службу – 39, Государственную специальную службу транспорта – 28. Об этом сообщил во время пресс-брифинга в КГГА военный комиссар Киевского городского военного комиссариата полковник Сергей Клявлин.

По его информации, на сегодня призыву на срочную службу в Киеве подлежит 53 133 человека. Соответствующие повестки были вручены 37 629 лицам из них, которые должны явиться в военный комиссариат, пройти медицинскую комиссию и, согласно результатам осмотра и отбора, отправиться в соответствующие учебные центры.

"К сожалению, явка на призывные пункты традиционно остается довольно низкой. Многие киевляне уклоняются от этого различными способами", – цитирует Клявлина пресс-служба КГГА.

Реклама

Он уточнил, что призывник получает ежемесячное денежное обеспечение – от 500 до 700 грн. Расходы на одного призывника составляют 3935 грн, из которых 3842 грн – это единовременная выплата военнослужащему. При увольнении в запас военнослужащий получит единовременную материальную помощь в размере восьми свои должностных окладов – от 2800 до 5600 грн. Если он сирота, то эта сумма возрастает до 12 должностных окладов. В ходе несения службы обязательно предоставляется отпуск сроком на 10 дней.

Он отметил, что время несения срочной службы входит в трудовой стаж. Кроме того, за военнослужащим сохраняется место работы, если он до этого был официально трудоустроен, а также ежемесячная средняя зарплата.

Ранее сообщалось, что в рамках весеннего призыва в Киеве должны были призвать 780 человек.

В то же время в Украине появился новый вид мошенничества по "отмазыванию" от призыва. Мошенники присылают сообщения якобы из военкоматов о мобилизации и за большую сумму предлагают "порешать" этот вопрос.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама