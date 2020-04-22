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"Ощущение апокалипсиса": Чернобыльскую зону после пожаров показали с высоты (видео)

22 апреля, 07:50

Мила Князьская-Ханова

Природа Зоны отчуждения сильно пострадала от огня

В соцсетях появилось впечатляющее видео, снятое в Чернобыльской зоне с высоты птичьего полета. В трехминутном ролике режиссера Станислава Капралова – ужасающие кадры последствия больших пожаров в лесах Зоны отчуждения.

"Ощущение абсолютного апокалипсиса. Хотелось максимально передать атмосферу увиденного. За последние 30 лет отсутствия человека в зоне Чернобыля флора и фауна возродились и стали такими, какими они были 150 лет назад, даже несмотря на радиацию. Теперь большая часть возрожденного вновь уничтожена. Это война человека и природы", – сообщил режиссер на своей странице в Facebook.

Напомним, что пожары в Зоне отчуждения вспыхнули 4 апреля и быстро распространились на большие участки. Ситуацию усугубляли ветер и сухая погода. За несколько дней огонь вплотную подошел к Припяти и ЧАЭС, а также к могильнику радиоактивных отходов.

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14 апреля пошли дожди, и открытый огонь удалось потушить, но уже через пару дней ураганный ветер, который обрушился на Киев и область, повторно раздул пожар.

По состоянию на сегодняшний день тушение продолжается. Над ликвидацией огненной стихии работают более тысячи спасателей.

Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле

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последствия зона отчуждения пожар чернобыльская зона

Источник: Сегодня

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