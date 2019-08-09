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Ослепительная красота: в столичном ботсаду открылась выставка гладиолусов (фото)

Сегодня, 15:49

Выставка продлится всего лишь три дня

На территории Национального ботанического сада имени Гришко, который расположен на столичном Печерске, в пятницу, 9 августа, открылась выставка гладиолусов, которая продлится совсем недолго.

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Как сообщается на странице ботсада в Facebooke, мероприятие продлится до 11 августа включительно в корпусе №6.

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Не так давно Певческом поле в Киеве вчера закончилась масштабная цветочная выставка в греческом стиле. Но коммунальщики уже готовятся к новой, которая стартует 16 августа. Она будет посвящена выдающимся спортсменам Украины. Героями инсталляций из ярких цветов станут боксеры братья Кличко, пловчиха Яна Клочкова, гимнастка Лилия Подкопаева, футболист Андрей Шевченко, тренер Валерий Лобановский и другие.

Также мы писали, что в столичном ботаническом саду академика Фомина на станции метро "Университет" собрались сотни людей. Они пришли не на экскурсию, а навести порядок. Центральные дорожки здесь убраны всегда, а вот отдаленные части сада – немного захламлены. Поэтому волонтеры решили собрать мусор в парке и сделать его более приятным для посещения.

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Киев цветы ботсад

Источник: Сегодня

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