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Ослепительный рекорд: киевлянин час смотрел на Солнце без очков

18 октября, 18:05

В книгу Гиннеса достижения Леонида не будут подавать, потому что рекорд опасен

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Киевлянин попал в Национальный реестр Украины по длительности созерцания Солнца. Леонид Коваленко непрерывно смотрел на светило без очков в течение часа. Эксперимент начал в 11 часов утра на смотровой площадке в Мариинском парке. В книгу Гиннеса достижения Леонида не будут подавать, потому что рекорд опасен. Повторять достижения нетренированному человеку не следует, ведь можно испортить себе зрение.

Виталий Зорин, эксперт Национального реестра рекордов Украины напоминает украинцам:

"Медики очень протестуют против таких рекордов, которые опасны и для жизни, и для зрения. Не смотрите на солнце ни одним, ни двумя глазами. Леонид Коваленко единственный украинец, который может смотреть на Солнце обоим глазами больше часа".

Ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что в столице зарегистрировали наибольшее количество цветочных инсталляций по древнегреческим мифам.

Также мы писали, что в Киеве инженер по специальности Любовь Романов вышила 165 рушников и установила Национальный рекорд Украины. Работает мастерица инженером-физиком на государственном предприятии "Антонов". Свои творения она вышила без отрыва от основной работы, во время обеденных перерывов.

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Киев Солнце рекорд Украины

Источник: Сегодня

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