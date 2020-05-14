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"От кашля темнеет в глазах": киевский врач рассказал о коронавирусной пневмонии

14 мая, 12:55

Наталья Руда

Врач-невролог столичной городской больницы №1 Алексей Арефьев сам переболел COVID-19

Врач-невролог столичной городской больницы №1 Алексей Арефьев, который переболел COVID-19, рассказал о протекании болезни. Ролик с медиком показал мэр Киева Виталий Кличко в ходе брифинга 14 мая.

"В полной мере понимаешь серьезность ситуации, когда начинаешь ощущать нехватку воздуха, когда просто идешь, когда разговариваешь по телефону, когда начинаешь кашлять, а в конце этого удара у тебя темнеет в глазах", - рассказал врач, призвав жителей столицы придерживаться карантина.

Видео: КГГА

Напомним, в Киеве уже 259 больных COVID-19 медиков. 29 из них находятся сегодня в стационарах больниц.

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На 14 мая в столице число инфицированных превысило 2000 человек, 42 человека умерли. В Киевской области на 14 мая – 1067 случаев, за время пандемии умерли 24 человека.

Всего в стране зафиксировано 16 847 случаев заболевания COVID-19.

Отметим, что с 12 мая в Киеве ослабили карантин. Так, разрешили посещать парки и скверы, а также возобновить работу непродовольственным магазинам, парикмахерским и салонам красоты.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев врачи коронавирус

Источник: Сегодня

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