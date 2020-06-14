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От жары Киев не спасет даже дождь: синоптики уточнили прогноз на воскресенье

14 июня, 08:16

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Похолодание в столице можно назвать лишь условным – с 35 градусов температура упадет до +29

В Украине сегодня объявлено штормовое предупреждение. Испортится погода и в столице, где ожидается дождь. Но при этом все еще будет довольно жарко. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

После недавней жары в 35 градусов сегодня температура немного спадет, но незначительно – все равно будет жарко, несмотря на дождь и тучи. В Киеве синоптики обещают 27-29 градусов.

Мокро сегодня будет по всей Киевской области, а температура воздуха 26-28 градусов.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях столица установила температурный рекорд: 11 июня в Киеве впервые за 140 лет среднесуточная температура воздуха составляла +27,3 градуса, что на 1,5 градуса выше прошлогоднего рекордного значения температуры для этого дня. Климатическая норма превышена на 9 градусов. А две ночи подряд в Киеве оказались самыми теплыми с 1881 года – температура не опустилась ниже 21,7 градуса. Предыдущее рекордное значение +21,4 градуса 2010 года превышено на 0,3 градуса.

А тем временем в субботу, 13 июня, под Киевом пронесся ураган – был сильный ливень, ветер и град. Так, в городах Ирпень и Буча Киево-Святошинского района, а также в Бородянке и других районах области очевидцы сумели заснять непогоду на видео.

Смотрите также видео, как на днях дождь заливал Львов:

Видео: Igor Zinkevych, Facebook

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Киев погода дождь синоптики прогноз погоды погода в Киеве

Источник: Сегодня

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