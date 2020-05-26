Открытие больших торговых центров в Киеве: как они теперь будут работать

На всех входах в ТРЦ должны дежурить люди, которые будут измерять температуру у посетителей

/ Фото: freepik.com

Крупные киевские торгово-развлекательные центры готовятся к открытию. Там проводят дезинфекцию помещений и зон, где собирается много посетителей. На полу, ступеньках эскалаторов и на стенах клеят информацию о соблюдении дистанции в 1,5 метра и устанавливают дезинфекторы для рук. В крупных ТРЦ говорят, что уже готовы к открытию.

Сайт "Сегодня" узнавал, что думают по поводу открытия ТРЦ в Госпродпотребслужбе Киева.

"Окончательное решение по торгово-развлекательным центрам будет приниматься в этот четверг. День возобновления работы ТРЦ напрямую зависит от общего уровня заболеваемости в Киеве. Если количество заболеваний и тяжелых случаев будет уменьшаться, то крупные торгово-развлекательные центры сможем открыть уже с 1 июня. Конечно, с условием введения определенных ограничений для посетителей и персонала ТРЦ", – пояснил сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

По его словам, прежде всего – это утренний контроль за персоналом – измерение температуры и фиксация перед началом рабочего дня. Второе – это не допуск во внутрь ТРЦ людей с температурой и явными симптомами простудных заболеваний. На всех входах в ТРЦ должны дежурить люди, которые будет измерять температуру у посетителей. В торгово-развлекательных центрах каждые три часа должна проводиться масштабная дезинфекция помещений, а также установлены урны для использованных масок.

Реклама

Готовность к открытию ТРЦ нам подтвердили и в Киевской городской государственной администрации. Там говорят, что решение будет принято со дня на день.

"Большинство из ТРЦ столицы готовы к открытию в рамках существующих противоэпидемических ограничений", – прокомментировали нам в КГГА.

Напомним, еще с 1 июня будут сняты ограничения на посещение городских кладбищ. Возобновят работу учреждения профессионально-технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов.

Также мы сообщали, что с 25 мая в Киеве возобновят свою работу все рынки и ярмарки.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама