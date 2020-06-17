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Отмена пешеходной зоны на Подоле: Кличко отреагировал на скандальное решение суда

17 июня, 13:08

Наталья Руда Наталья Руда

В следующем году планируется реконструкция улицы Сагайдачного и Контрактовой площади

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столичные власти обжалуют решение суда об отмене создания на Контрактовой площади и улице Сагайдачного пешеходной зоны.

"Хочу сообщить, что город подал апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда, который признал противоправным и отменил распоряжение КГГА о создании пешеходной зоны на Контрактовой площади и улице Сагайдачного. Потому, я убежден, не может кучка людей, которые инициировали иск из разных мотивов, в том числе и политических, пренебрегать интересами общества", – сказал Кличко на брифинге 17 июня.

Он подчеркнул, что город будет отстаивать пешеходную зону на Контрактовой площади и улице Сагайдачного, добавив, что в следующем году там планируется реконструкция.

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Ранее в Киевской горгосадминистрации поясняли, что юристы будут изучать, кто именно подал такой иск и по какой причине. Там отмечали, что решение о пешеходных Контрактовой площади и части улицы Сагайдачного сделали это место в исторической части города более комфортным.

Также смотрите в сюжете, как Подол закрывали для транспорта в 2017 году.

Кроме того, новости "Сегодня" писали и о мнении киевлян по поводу запрета на проезд транспорта на улице Сагайдачного.

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Киев контрактовая площадь Виталий Кличко пешеходная зона

Источник: Сегодня

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