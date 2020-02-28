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Отправили в больницу: в киевский аэропорт из Италии прибыла женщина с повышенной температурой

28 февраля, 13:20

Наталья Руда

Как сообщил спикер Госпогранслужбы, скорее всего, у нее острое респираторное заболевание

В международном аэропорту "Борисполь" в рамках усиленных мер по недопущению занесения в Украину коронавируса среди пассажиров рейса, прибывшего из Италии, специалисты выявили женщину с повышенной температурой. Ее отправили в медучреждение для дальнейшего обследования. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает УНН.

"За прошедшие сутки в аэропорту Борисполя на одном из рейсов была обнаружена женщина с повышенной температурой, ее передали медикам и направили в определенное медицинское учреждение для дальнейшего обследования. Насколько известно, скорее всего, у нее острое респираторное заболевание. Она прилетала из Италии", – сказал Демченко.

По его словам, в тот момент проводились мероприятия совместно с пограничниками и представителями санитарно-карантинного подразделения и специалисты быстро отправили женщину в медучреждение.

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Он напомнил, что на всех пунктах пропуска и контрольных пунктах въезда-выезда на границе, на линии разграничения и на административной границе с Крымом продолжают действовать усиленные меры безопасности и температурный скрининг в отношении лиц, которые следуют в Украину.

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Демченко уточнил, что с введением температурного скрининга его прошли 160 тысяч человек, которые ехали в Украину.

Напомним, что в Италии, где живет и работает немало украинцев, по состоянию на 27 февраля было зафиксировано более 400 случаев заражения коронавирусом, 12 человек умерли.

Также смотрите в сюжете, как на границе измеряют температуру:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Киев коронавирус аэропорт Борисполь

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