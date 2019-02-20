Отшельник с Оболони: пенсионер три года живет в "гнезде" на дереве у Иорданского озера

Бывший пожарный рассказал "Сегодня", почему сменил квартиру в Киеве на дерево

Фото: Анатолий Бойко

Отшельник с Оболони: пенсионер три года живет в "гнезде" на дереве у Иорданского озера Василий Михальчук //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d49/df5/5c6d49df57184.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d49/df5/5c6d49df57184.jpg 2019-02-20T14:47:00+02:00 Другие новости Бывший пожарный рассказал «Сегодня», почему сменил квартиру в Киеве на дерево

В Киеве на берегу Иорданского озера поселился отшельник. Пожилой мужчина построил шалаш на дереве и перебрался туда жить. "Сегодня" посетила необычный домик и посмотрела, как живется его обитателю.

На проспекте Бандеры нас встретила инициатор создания парка "Почайна" Аннабелла Морина. Она рассказала, что необычную постройку на дереве заметили случайно.

"Велись комплексные работы по очистке Кирилловского и Иорданского озер, мы обходили территории водоемов и увидели дедушку, который выходил из "дома" на дереве!" — сообщила она.

"Почайна". Домик нашли, когда чистили озера для будущего парка. Фото: А. Бойко

НА ВЫСОТЕ. Хозяином лачуги оказался бывший пожарный Владимир Грицак, который отдал работе 30 лет жизни. Он не бомж, как можно подумать, — опрятно и чисто одет, есть своя гостинка на Оболони неподалеку от озера. Нам рассказал, что как раз собирается туда, чтобы сменить замки, поскольку потерял ключи.

Из своего "гнезда" мужчина ловко спустился к нам по длинному стволу дерева, видимо, пригодилась сноровка спасателя. Говорит, что жить на высоте ему очень нравится:

"Мне бы подальше от людей и ближе к воде. Здесь на берегу озера до недавнего времени было безлюдно — полное умиротворение".

Без лифта. Подняться к лачуге можно только по стволу дерева. Фото: А. Бойко

Оказалось, на дереве он живет с 2016 года. Шалаш Владимира находится на высоте трехэтажного дома. Взобраться к жилищу можно только по высокому стволу. К слову, он прогрызен бобрами. Домик утеплен разной ветошью — старыми одеялами, шторами, одеждой. От осадков защищает большой зонт.

"Правда, зимой, конечно, в ноги холодновато", — жалуется "Сегодня" Владимир Андреевич.

Из удобств — абсолютно ничего. Но, как говорит хозяин лачуги, спать ему есть где. Его кровать — это несколько кусков пенопласта и старые газеты. В доме есть также немного книг по истории. В душ оболонский отшельник ходит раз в месяц, а лицо и руки моет в кафешках. Летом купается на Трухановом острове.

Дом. Построен из ветоши. Фото: А. Бойко

КНИГИ И КИНО. Владимир увлекается восточной философией, особенно ему нравится китайская. Он цитирует изречения Конфуция и Лунь Юя. Из-за страсти к философии владельца домика на дереве называют оболонским Диогеном. При довольно необычном образе жизни Владимир Андреевич любит посещать кинотеатры, библиотеки.

Чудак. Любит книги и искусство. Фото: А. Бойко

"Вот недавно накупил билетов на фестиваль американских документальных фильмов, теперь не могу оплатить "коммуналку" за гостинку", — говорит нам пенсионер.

Жалуется, что пенсия небольшая — 3000 грн. А жить в гостинке не хочет из-за бытовых вопросов. Владимир Грицак мечтает о ноутбуке и новом жилище.

"Ноутбук мне нужен как альтернатива книгам. А дом я хочу построить полностью из дерева, выстелить там дощатый пол, сплести большую корзину для вещей. Хочу жить на высоте 20—25 метров, но не выше. А то молния попадет и убьет", — рассуждает Владимир Андреевич.

Местным активистам пенсионер нравится, они попросили представителей "Киевзеленстроя" не убирать его домик на дереве. А вот сам Робинзон уже хочет сменить место — устал от большого внимания местных жителей.

Напомним, в нескольких часах езды от Киева живет мужчина, которого называют украинским Робинзоном и отшельником. А сам себя он считает последним хранителем древнего святилища. Олег Петрик отрекся от благ цивилизации и уже 30 лет живет среди девственной природы Трахтемировского полуострова на Днепре. Но сейчас ему все сложнее спротивляться натиску современного мира.

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АВТОР: Василий Михальчук Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.