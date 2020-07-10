Отсрочку не дали: в Киеве абитуриента магистратуры забрали в армию

Минобразования заступился за 18-летних абитуриентов, но забыл о тех, кто поступает на пятый курс

В Киеве, несмотря на гарантию отсрочки призыва для абитуриентов, начали забирать парней, которые подали документы на поступление в магистратуру. Об этом в Facebook сообщил киевлянин Игорь Дрозда. Он подал документы в вуз, однако, по мнению военного комиссариата, подлежит призыву.

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Так, призывников Дарницкого районного военного комиссариата вызвали 9 июля на городскую комиссию. Она проходила в сборном пункте по адресу Оросительная 17а.

Фото: facebook.com/igor.drozda

"Я предъявил оригиналы документов на поступление в магистратуру в КНУКиИ, а также справку по обучению в языковом центре Чешской Республики. Согласно статьи 17 об освобождении от военной службы, пункта 8 и 9, я должен был получить освобождение, однако его не получил. Комиссия отклонила мои документы и единогласно проголосовала за то, чтобы призвать меня к военной службе", – пишет киевлянин.

По его мнению, проблема в том, что подача документов в вузы проходит в августе, а в июле все еще абитуриенты. Поэтому, согласно закону, подлежат призыву.

"МОН заступились перед ВСУ за тех, кто достиг 18-19 лет, и они получают отсрочку по желанию. Но все, кто поступает в магистратуру в возрасте 25 лет – остались за бортом. Согласно логике всех, кто к этому причастен, на магистратуре будут только девушки", – отмечает Игорь Дрозда.

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Также он сообщил о том, что призывников, прибывших по повесткам на сборный пункт по адресу Оросительная 17а, незаконно удерживают на его территории.

"После решения комиссии нам сказали ждать на улице, чтобы решились "какие-то вопросы". Мы долго ждали, и, в результате, нас завели в столовую и показали где мы будем спать", – пишет киевлянин.

Фото: facebook.com/igor.drozda

Он отметил, что 1 июля на районной комиссии призывникам сказали появиться без вещей. И, удерживая их на территории сборного пункта, военные не предъявили документов, на основании чего так поступили.

"Большинство призывников звонили в полицию, в прокуратуру, родителям, журналистам, но никто ничем не мог помочь, потому что ворота были закрыты. И на территорию посторонних тоже никто не пускал. Когда мы подходили к тем, кто на КПП, к офицерам, которые были на территории, с вопросом, почему нас здесь удерживают, и тысячей других вопросов, нам отвечали – "мы выполняем приказ", – подытожил Игорь Дрозда.

Позже киевлянин уточнил, что 9 июля в сборный пункт были направлены четыре экипажа патрульной полиции, однако их не пустили на территорию. Призывников продолжают удерживать на Оросительной, 17а.

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Как мы сообщали ранее, призыв на срочную службу юношей в возрасте 18 и 19 лет будет проходить на добровольной основе. Также сообщалось, что в Украине абитуриенты, которые уже достигли призывного возраста, смогут получить отсрочку от службы в армии до 1 октября 2020 года.

В сообщении объяснили, что для получения отсрочки необходимо предварительно зарегистрироваться в приемных комиссиях учебных заведений и получить соответствующую справку о своих дальнейших намерениях. Этот документ будет основанием отсрочки призыва.

А тем временем офицеров запаса призывают в армию. Как сообщали новости "Сегодня", министр обороны подписал указ о призыве офицерского состава на военную службу.

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