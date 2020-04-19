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Пасха в Киеве: соблюдается ли в столице карантин в праздник

19 апреля, 13:26

Игорь Серов , Станислав Кожемякин

В Святошинском районе в церковь пускают по одному-два человека, пока остальные ждут на улице

Из-за охватившей Украину эпидемии коронавируса сегодня впервые за многие годы храмы проводят обряд освящения пасхальных корзин в условиях карантина.

За тем, как это происходит, например, в спальных районах Киева, понаблюдали корреспонденты "Сегодня".

Читайте также: Как украинцы празднуют Пасху: онлайн-богослужения и освящения во время карантина

"Служба в церкви проходила онлайн, после нее начали приходить верующие для освящения пасхальных корзин. Служители пускают в храм по одному-два человека, остальные ждут на улице", – рассказали нам полицейские, дежурившие возле церкви святителя Спиридона Тримифунтского в Святошинском районе Киева.

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К этому копы добавили:

"В своем большинстве люди прислушались к призывам соблюдать карантин".

До 9 утра на площадке возле храма было практически безлюдно, но после 9 мы насчитали нескольких человек. Одна из семей пришла с ребенком. Время от времени из церкви выходила служительница, чтобы позвать со двора в церковь прихожан. Как мы заметили, каждому уделялось около 5 минут. Одна из прихожанок, подходя к церкви, отреагировала достаточно эмоционально.

"Работает, работает, слава Богу", – перекрестившись, воскликнула женщина и зашла в храм освятить свою корзину.

В то же время, во многих других храмах страны полиция зафиксировала нарушения карантинных ограничений. Например, на службу в Почаевской Свято-Успенской лавре, которая находится в Тернопольской области пришло значительное количество верующих, которые не соблюдали дистанцию, а некоторые были без масок.

Напомним, что согласно всеукраинскому опросу "Градус здоровья Украины", который "Медиа Группа Украина" провела совместно с исследовательской компанией Gradus Research, больше половины украинцев не собираются посещать храмы на Пасху. С другими исследованиями вы можете ознакомиться на сайте "Сегодня".

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Киев церковь Пасха Святошинский район Пасха 2020

Источник: Сегодня

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