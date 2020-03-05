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Пеликаны Киевского зоопарка переселились на новое озеро (видео)

5 марта, 15:16

Мила Князьская-Ханова

Птицы радуются весне и резвятся на большой воде

В Киевском зоопарке – новоселье: на обновленное озеро возле центрального входа после зимовки выпустили стаю пеликанов. Судя по опубликованному видео, птицы рады новому месту. Пернатые плескаются в чистой воде и греются в лучах весеннего солнца.

Также в летнем вольере уже можно встреть жирафов Джамбо и Джутто, которые тоже уже наслаждаются весенним теплом и готовы встречать гостей.

"Настоящая весенняя погода – все на улицу!", – призывают в зоопарке.

Кстати, в озере по соседству с пеликанами тоже уже поселили птиц - пару черных лебедей. Также на воду вскоре вернутся фламинго. А в водоеме с японской беседкой уже плавают карпы Кои. Яркие рыбы освоились на новом месте, так что ими можно уже любоваться.

Отметим, что на днях в Киевском зоопарке сообщили о пополнении: там появились пара гуанако – Рикардо и Рахель. Они переехали в столицу из Ровенского зоопарка. Ранее такие животные в Киевском зоопарке не проживали.

В зверинце говорят, что новым питомцам все вокруг интересно, они много играют в своем вольере.

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Киев птицы озеро киевский зоопарк пеликан

Источник: Сегодня

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