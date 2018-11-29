Находки в метро Киева: подобрали сумку с сотнями тысяч, коллекцию монет и эскизы икон

В метрополитене рассказали, что киевляне приносят в бюро находок

На станции метро "Шулявская" пенсионер нашел сумку с большой суммой денег. Свою находку мужчина отдал дежурному по станции, пишут "Факты".

Дежурный повел пенсионера в бюро находок, пригласив его быть свидетелем и подписаться под описью найденного имущества. По словам начальника бюро находок "Киевского метрополитена" Тамары Колч, в сумке оказалось 120 тысяч гривен и около трех тысяч долларов. Также там были договоры и квитанции.

Владелец был найден через четыре часа, им оказался помощник одного из народных депутатов. Тамара Колч отметила, что нашедший деньги пенсионер перепугался, увидев гору купюр.

По словам сотрудницы, однажды в метро студентка забыла картины и эскизы Лаврских церквей, которые были для нее бесценными, а один нумизмат потерял коллекцию старинных монет.

Напомним, в октябре метрополитен Киева начал продажу собственных футболок и брелоков. Цена самого дорогого сувенира – 360 гривен.

Кроме того, 19 ноября в метро Киева в качестве пассажира прокатился Халк. Супергерой потряс своим видом пассажиров и кассиров метро. В метрополитене сообщили, что к ним не обращались по поводу каких-либо съемок.