Пенсионерка в Киевской области спасла аиста: птица живет у нее 11 лет

У женщины нет родных, аист стал другом

В Киевской области пенсионерка Галина Челопчий спасла от гибели аиста. Птица 11 лет живет во дворе у одинокой женщины.

Хозяйка рассказала, что аист был маленьким, учился летать, выпал из гнезда и повредил крыло. Улететь с другими птицами на юг он не смог. В зоопарк его забирать не захотели, поэтому чтобы аист не погиб, женщина забрала его к себе во двор.

Спит аист в сарайчике, выходит к своей хозяйке на огород, постоянно возле нее находится во дворе. 72-летняя женщина несколько лет назад потеряла сына, и птица стала для нее утешением, настоящим другом.

Она отметила, что старается не болеть. Если она попадет в больницу, то никто не сможет кормить аиста. Ест аист рыбу, за месяц съедает до 7 кг плотвы. Лягушек не любит. Женщина также рассказала, что лучший друг птицы – кот Черныш, они вместе играют и ухаживают друг за другом.

Галина уточнила, что обязательно будет отмечать 15 лет дружбы с аистом.

Напомним, в августе в Черкасской области спасли аиста, который выпал из гнезда. Птица из-за слабых крыльев долго не могла летать.

Кроме того, ранее мы сообщали, что в Хмельницкой области браконьеры устроили охоту на черных аистов. Этот вид аистов находится на грани вымирания.