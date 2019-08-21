Переименования в Киеве: когда на домах сменят таблички со старыми названиями

На Троещине в этом году не предусмотрены средства для замены табличек на 13 улицах

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

В Киеве за последние годы были переименованы десятки улиц, однако новые указатели появились не везде. В частности, жители Деснянского района отмечают, что новые таблички появились только на улицах Сержа Лифаря и Кубанской Украины, а когда появятся на других – неизвестно.

Первый замглавы Деснянской РГА Сергей Снопков рассказал "Сегодня", что с 2016 по 2018 год в Деснянском районе было переименовано 15 улиц. В прошлом году новые названия получили улицы Сержа Лифаря (бывшая Александра Сабурова) и Кубанской Украины (бывшая Маршала Жукова).

"На них сотрудниками КП "Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Деснянского района" были проведены работы по замене старых адресных указателей на новые. Их выполняли жэки №301, 302, 303, 305, 313. Еще 534 жилых дома Деснянского района, находятся на балансе управляющей компании и нуждаются в замене устаревших домовых указателей. Денег на замену табличек на остальных 13 улицах в этом году не предусмотрено. В то же время жилые дома ЖСК, ОСМД и ведомственные проводят замену табличек за свой счет", – сообщил Снопков.

Напомним, в июле 2016 года Киеврада переименовала Московский проспект в Киеве на проспект Степана Бандеры, лидера Организации украинских националистов (ОУН). А в июне 2017 года столичные депутаты проголосовали за переименование проспекта Генерала Ватутина на проспект Романа Шухевича в честь главнокомандующего Украинской повстанческой армией (УПА). 25 июня 2019 года Окружной админсуд оба решения отменил.

Отметим, что не так давно в Киеве появилась улица в честь американского сенатора Джона Маккейна.

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