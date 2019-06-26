Переименования в Киеве: почему на улицах нет новых указателей

Ответственность за установку новых табличек несут балансодержатели

Фото: Днепр Час.

В рамках декоммунизации в столице неоднократно переименовывали улицы и проспекты, однако таблички с новыми названиями появились не везде.

В частности, жители Печерского района отмечают, что на Болсуновской, которая до 2015 года носила имя рабочего с завода "Арсенал", революционера Сергея Струтинского, новые указатели на домах до сих пор не установили.

Первый замглавы Печерской РГА Павел Бабий рассказал "Сегодня", что с начала 2014 года в Печерском районе было переименовано 30 улиц и переулков.

"Согласно "Правилам изготовления указательных знаков на зданиях в городе Киеве", ответственность за их установку несут балансодержатели. Мы же отвечаем за жилые дома, находящиеся в коммунальной собственности. В нашем районе таких зданий — 673. Их обслуживанием занимается КП "Управляющая компания по обслуживанию жилфонда Печерского района". В замене указателей, согласно дополненным в этом году нормам, нуждаются 597 домов Печерского района. В рамках пилотного проекта мы заменили новые указатели на 76 зданиях. Это белые надписи на темно-синей табличке из металла с английской транслитерацией для иностранных туристов. Но в этом году средства на замену указателей не предусмотрены", – уточнил Бабий.

Напомним, Окружной админсуд в столице ранее принял решение по делу о переименовании проспекта Генерала Ватутина на проспект Романа Шухевича, а Московского проспекта на проспект Степана Бандеры, рассмотрение которого длилось с августа 2016 года.

Напомним, в КГГА уже заявили, что на решение будет подана апелляция, а Киеврада повторно примет решение о переименовании.

Отметим, что не так давно в Киеве появилась улица в честь американского сенатора Джона Маккейна.

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