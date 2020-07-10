Переселение киевлян из "дома-убийцы" с грибком на стенах: появилось новое решение властей

Столичные власти снова заговорили о перспективе решения вопроса с переселением людей из дома по улице Милютенко, 23-А, который уже давно прозвали "домом-убийцей" из-за высокой концентрации токсинов в воздухе и грибка на стенах.

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В частности, на последнем заседании Киевсовета 7 июля депутаты утвердили проект решения о внесении рядя изменений в уже принятые документы о предоставлении "Спецжильефонду" земучастков на строительство дома для переселения людей.

Как уже сообщалось ранее, люди из аварийного дома должны переехать в новые квартиры, построенные на пересечении улицы Милютенко и Шолом-Алейхема в Деснянском районе. Киевсовет определил, что с киевлянами должны заключить договора мены недвижимости и предусмотреть бесплатную передачу общей площади квартир, предусмотренных для отселения, увеличенную на 50% от общей площади занимаемых помещений в аварийном доме.

Также предусмотрена доплата жителями средств за разницу площади квартир. Если разница в площади жилья, которое предусмотрено для переселения бесплатно, составляет не более 10 квадратных метров, то доплата будет в размере 18 500 гривен за квадратный метр, в том числе учитывая стоимость ремонта. Если разница составляет более 10 квадратных метров, то доплата составит по 22 500 гривен за один квадратный метр, учитывая ремонт. Доплата предусмотрена в рассрочку, но не позднее завершения строительства всех очередей нового дома.

При этом в правовом заключении к проекту решения отмечается, что в документе есть юридические нестыковки.

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Вместе с тем, на сайте Киевсовета отмечается, что дом на Милютенко, 23-А стал "пилотным" в проекте по реновации.

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"Мы создаем существенно новый механизм реновации устаревшего жилищного фонда, который даст возможность переселить многих жителей Деснянского района столицы из проблемных домов. Город отселит людей с Милютенко, 23-А в новое жилье с увеличением площади на 50%, а также предоставит дополнительную площадь для льготных категорий", – приводятся на сайте Киевсовета слова депутата Игоря Опадчего.

Также подчеркивается, что если реновация устаревшего жилого фонда Лесного массива пройдет успешно, такую ​​практику применять в пределах всего Киева.

Ранее сообщалось, что точной даты новоселья для жильцов на Милютенко нет. При этом землю, на которой планировали строительство дома для переселения людей, занимал гаражный кооператив.

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Ранее сайт "Сегодня" писал, куда и как хотят отселять жильцов аварийных домов в Украине.

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