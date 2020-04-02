Первая смерть в Киеве от коронавируса: что известно про умершего пенсионера



В Киеве зафиксирована первая смерть от коронавирусной инфекции COVID-19. Умершему мужчине было 70 лет. Сайт "Сегодня" узнавал, как проходила болезнь и лечение умершего пенсионера.

Владимир проживал в Соломенском районе на улице Питерской. 23 марта ему исполнилось 70 лет. Он заболел 25 марта. Симптомы – кашель, одышка, температура +39. В тот же день он вызвал к себе домой семейного врача. Пенсионер жаловался на боли в области сердца. Предварительно медики установили, что у него пневмония. Было дано направление на рентгенографию.

"26 марта было установлено, что у мужчины пневмония, но в тот же день он отказался от госпитализации. Уже 30 марта мужчине стало плохо и на дом была вызвана скорая. В тот же день мужчина был доставлен в отделение реанимации Киевской городской клинической больницы №6 с диагнозом – двухсторонняя полисегментарная пневмония. В Киеве всех больных, которые поступают в городские больницы со сложными пневмониями, обследуют на COVID-19. В лабораторный центр поступили образцы на исследование и 31 марта был подтвержден позитивный диагноз COVID-19, мужчина еще был жив", – рассказали нам в Киевском городском лабораторном центре МОЗ Украины.

Как сообщили нам в Киевском городском лабораторном центре МОЗ Украины, мужчина умер 31 марта. Накануне был получен позитивный результат лабораторных исследований на COVID-19. Информация о нем поступила только вчера, 1 апреля, поскольку мужчина скончался вечером, в последний день марта. Сейчас обследуют всех людей, которые контактировали с умершим. Его жена-преподаватель, которой 65 лет. Есть подозрение, что она тоже может быть заражена инфекцией. Тесть, которому 84 года, находится в больнице с диагнозом пневмония. Теща умершего – здорова, ей 94 года, но она входит в группу риска.



Как пояснили нам в Киевском городском лабораторном центре МОЗ Украины, всю информацию о заболевших они передают в полицию, ГСЧС и другие службы, которые занимаются людьми, контактировавшими с больными коронавирусной инфекцией.

В тренде Коронавирус в Киевской области: заболевших уже 52

Напомним, всего по состоянию на 2 апреля в столице подтвержден 161 случай заражения COVID-19. Среди новых зараженных – 19 мужчин в возрасте от 22 до 70 лет, 10 женщин – от 36 до 62 лет.

Отметим, что с 12 марта столица живет в условиях карантина, который несколько раз ужесточали. Штраф за нарушение карантина составляет минимум 17 тысяч гривен. Вместе с тем в городе до сих пор нарушают карантин, и Кличко уже неоднократно призывал жителей столицы "не шастать". Подобные нарушения есть и в Киевской области.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама