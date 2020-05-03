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Первомайская привычка: искать альтернативу демонстрациям или вернуться к первичному содержанию праздника

3 мая, 10:26

Елена Вус

Первомай киевляне начали отмечать около четырех веков назад на горе Щекавица

Народные гуляния, демонстрации, борьба за права или поездки на шашлыки. Первомайские праздники украинцы начали отмечать задолго до Советского Союза и к политике никакого отношения эта дата не имела. Уже значительно позже ее перекрасили в партийные цвета. А чтобы транслировать вживую майские парады, журналистам надо было пройти инструктаж сотрудников НКВД.

Несколько десятков камер и более сотни техперсонала. И все, чтобы наживо транслировать первомайские демонстрации. Ради красивого кадра, вспоминает телеоператор Виктор Кущ, измеряли все до сантиметра.

Кино- и телесъемкой Виктор занимается сорок лет. Но именно с майского парада началась его карьера. Первый самостоятельный выезд: он должен был показать движение техники по Крещатику. Но перед этим – впервые попал на специальный инструктаж для журналистов. Беседу проводил сотрудник НКВД.

"У них у всех левая рука немножко торчит в сторону, потому что здесь же же кобура с пистолетом. Он ходил перед нами и говорил: если кто-нибудь из вас выскочит через канат, который был натянут, и помешает демонстрации – стреляю на поражение", – вспоминает Виктор.

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Шагал в колонне с транспарантами и историк Василий Яблонский, когда был студентом. От университета до памятника Ленину, которого сейчас уже нет. Тогда, говорит, праздник для молодежи было в том, что в весенний день и не надо сидеть на занятиях.

"С каждым годом понимали бессмысленность этой идеи. Я начал учиться в середине 80-х. Это захватило период перестройки. Абсолютно кардинально изменило отношение к этому празднику не только у меня, но и многих людей", – делится он.

Первомай киевляне начали отмечать около четырех веков назад на горе Щекавица. Тогда славили, конечно, не трудящихся. Это был праздник весны. Проводили ярмарки и молодежь гуляла по полной. Теперь здесь кладбище.

И только в конце 19-го века, во времена Российской империи, украинцы заговорили о борьбе за права рабочих.

Для Украины важнейшим стал 1917 год. Люди едва ли не впервые вышли поддержать автономию государства. Но к власти пришли большевики, и на протяжении длительного времени Первомай имел "политическую окраску" – стал символом рабочей революции.

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Таким этот праздник и видел молодой оператор Виктор Кущ. В свою первую съемку, несмотря на наставления НКВСника, он пересек ограждение. Ради красивого видео колонны техники. Виктору повезло, что никто не заметил нарушения, потому что праздник был в разгаре.

"Ощущение праздника было обязательно. Оно, конечно, потом заканчивалось питьем водки по паркам. Элемент некоторого принуждения в этом был. Все предприятия получали указания, что надо колонну прислать и флаги шились, и лозунги шились", – вспоминает Виктор.

Отношение к этим праздникам, особенно у киевлян, изменилось после аварии на ЧАЭС. Когда первомайскую демонстрацию проводили несмотря на повышенный уровень радиации. Да о самой аварии сообщили позже. А с распадом Советского Союза первомайские демонстрации превратились в обычные выходные с поездками на природу или дачу.

Но, по мнению политолога Алексея Якубина, совсем выбрасывать этот день календаря не стоит. Ведь в мире Первое мая является символом борьбы за права не только рабочих, но и всех работников по найму.

"У нас есть профсоюзные движения. Это праздник, когда они могут выходить с демонстрациями с напоминанием власти о том, что у нас есть, например, диспропорциями между зарплатами мужчин и женщин, диспропорция между оплатой в различных областях", – говорит он.

Или же просто оставить этот день обычным праздником весны.

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Подробнее о празднике и традициях разных стран читайте в нашем материале: Бомбы, метлы, шашлыки и шампанское: что нужно знать о празднике 1 мая.

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Источник: Сегодня

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