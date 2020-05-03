Первомайская привычка: искать альтернативу демонстрациям или вернуться к первичному содержанию праздника

Народные гуляния, демонстрации, борьба за права или поездки на шашлыки. Первомайские праздники украинцы начали отмечать задолго до Советского Союза и к политике никакого отношения эта дата не имела. Уже значительно позже ее перекрасили в партийные цвета. А чтобы транслировать вживую майские парады, журналистам надо было пройти инструктаж сотрудников НКВД.

Несколько десятков камер и более сотни техперсонала. И все, чтобы наживо транслировать первомайские демонстрации. Ради красивого кадра, вспоминает телеоператор Виктор Кущ, измеряли все до сантиметра.

Кино- и телесъемкой Виктор занимается сорок лет. Но именно с майского парада началась его карьера. Первый самостоятельный выезд: он должен был показать движение техники по Крещатику. Но перед этим – впервые попал на специальный инструктаж для журналистов. Беседу проводил сотрудник НКВД.

"У них у всех левая рука немножко торчит в сторону, потому что здесь же же кобура с пистолетом. Он ходил перед нами и говорил: если кто-нибудь из вас выскочит через канат, который был натянут, и помешает демонстрации – стреляю на поражение", – вспоминает Виктор.

Реклама

Шагал в колонне с транспарантами и историк Василий Яблонский, когда был студентом. От университета до памятника Ленину, которого сейчас уже нет. Тогда, говорит, праздник для молодежи было в том, что в весенний день и не надо сидеть на занятиях.

"С каждым годом понимали бессмысленность этой идеи. Я начал учиться в середине 80-х. Это захватило период перестройки. Абсолютно кардинально изменило отношение к этому празднику не только у меня, но и многих людей", – делится он.

Первомай киевляне начали отмечать около четырех веков назад на горе Щекавица. Тогда славили, конечно, не трудящихся. Это был праздник весны. Проводили ярмарки и молодежь гуляла по полной. Теперь здесь кладбище.

И только в конце 19-го века, во времена Российской империи, украинцы заговорили о борьбе за права рабочих.

Для Украины важнейшим стал 1917 год. Люди едва ли не впервые вышли поддержать автономию государства. Но к власти пришли большевики, и на протяжении длительного времени Первомай имел "политическую окраску" – стал символом рабочей революции.

Реклама

Таким этот праздник и видел молодой оператор Виктор Кущ. В свою первую съемку, несмотря на наставления НКВСника, он пересек ограждение. Ради красивого видео колонны техники. Виктору повезло, что никто не заметил нарушения, потому что праздник был в разгаре.

"Ощущение праздника было обязательно. Оно, конечно, потом заканчивалось питьем водки по паркам. Элемент некоторого принуждения в этом был. Все предприятия получали указания, что надо колонну прислать и флаги шились, и лозунги шились", – вспоминает Виктор.

Отношение к этим праздникам, особенно у киевлян, изменилось после аварии на ЧАЭС. Когда первомайскую демонстрацию проводили несмотря на повышенный уровень радиации. Да о самой аварии сообщили позже. А с распадом Советского Союза первомайские демонстрации превратились в обычные выходные с поездками на природу или дачу.

Но, по мнению политолога Алексея Якубина, совсем выбрасывать этот день календаря не стоит. Ведь в мире Первое мая является символом борьбы за права не только рабочих, но и всех работников по найму.

"У нас есть профсоюзные движения. Это праздник, когда они могут выходить с демонстрациями с напоминанием власти о том, что у нас есть, например, диспропорциями между зарплатами мужчин и женщин, диспропорция между оплатой в различных областях", – говорит он.

Или же просто оставить этот день обычным праздником весны.

Реклама

Подробнее о празднике и традициях разных стран читайте в нашем материале: Бомбы, метлы, шашлыки и шампанское: что нужно знать о празднике 1 мая.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама