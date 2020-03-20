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Первый штраф за нарушение карантина в Киеве: продавщица заплатит 17 тыс. гривен

20 марта, 15:25

Наталья Руда

Женщина торговала продуктами с рук

Шевченковский районный суд Киева рассмотрел первое дело за нарушение правил карантина в столице и присудил женщине, которая торговала продуктами питания, штраф в 17 тысяч гривен. Об этом сообщается на сайте суда.

"Судом было установлено, что жительница города Киева осуществляла продажу продуктов питания с рук в неустановленном месте, чем допустила нарушение санитарно-противоэпидемических правил в период действия карантина. По результатам рассмотрения дела, лицо признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил карантина людей – ред.), и наложен административный штраф в размере 17 000 гривен", – говорится в сообщении.

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Напомним, что в столице с 18 марта запрещена работа рынков и ярмарок в связи с карантином из-за распространения коронавируса. Разрешается только работа магазинов, торгующих продуктами питания.

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Как сообщалось ранее, в связи с ведением по всей стране карантина Верховная Рада дополнила Кодекс Украины об админнарушениях статьей 44-3 – "Нарушение правил карантина людей". Согласно этой статье, нарушение правил карантина гражданами карается штрафом до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов, должностными лицами – до десяти тысяч.

Новости "Сегодня" писали, что в Украине жертвами коронавируса стали три человека:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Киев карантин штрафбат коронавирус

Источник: Сегодня

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