Первый звонок в школах Киева и области прозвучит 1 сентября

Новый учебный год в столичных школах начнется с 1 сентября. Об этом на брифинге 27 августа сообщил и.о. первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.

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"Первый звонок прозвучит по традиции 1 сентября во всех учебных заведениях Киева. Во всех школах дети пойдут в школу. Мы разработали регламент. Все киевские школы готовы к началу учебного года. Закуплены все дезинфицирующие средства", - сказал Мондриевский.

Он добавил, что в школах Киева открыли все входы, чтобы избежать скопления детей, также уроки для младших и старших классов развели по времени.

Также с 1 сентября учебный год начнется и у школьников Киевской области. Об этом сообщил на брифинге глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

"В сложных условиях со следующего вторника в образовательных учреждениях стартует учебный год. Органы исполнительной власти и местного самоуправления выделили деньги на закупку средств индивидуальной защиты для работников и учителей", – сказал Володин.

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По его словам, по возможности и при хорошей погоде большая часть уроков будет проводиться на свежем воздухе. Кроме того, после каждого урока учителя должны контролировать дезинфекцию рук детей.

Кроме того, в "оранжевой" зоне карантина находится Киево-Святошинский район, на территории которого 39 школ. Для них закупили средств защиты на 200 тысяч гривен, которых хватит на три недели.

Напомним, что в Украине продлили карантин до ноября.

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Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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