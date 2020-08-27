Українська
$ 27,39
32,28
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Первый звонок в школах Киева и области прозвучит 1 сентября

27 августа, 11:40

Наталья Руда Наталья Руда

В регионе планируют проводить большую часть уроков на улице

Новый учебный год в столичных школах начнется с 1 сентября. Об этом на брифинге 27 августа сообщил и.о. первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.

Реклама

"Первый звонок прозвучит по традиции 1 сентября во всех учебных заведениях Киева. Во всех школах дети пойдут в школу. Мы разработали регламент. Все киевские школы готовы к началу учебного года. Закуплены все дезинфицирующие средства", - сказал Мондриевский.

Он добавил, что в школах Киева открыли все входы, чтобы избежать скопления детей, также уроки для младших и старших классов развели по времени.

Также с 1 сентября учебный год начнется и у школьников Киевской области. Об этом сообщил на брифинге глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

"В сложных условиях со следующего вторника в образовательных учреждениях стартует учебный год. Органы исполнительной власти и местного самоуправления выделили деньги на закупку средств индивидуальной защиты для работников и учителей", – сказал Володин.

В тренде
В Киеве машина сбила группу студенток: сообщают о тяжелых травмах и ампутациях
Реклама

По его словам, по возможности и при хорошей погоде большая часть уроков будет проводиться на свежем воздухе. Кроме того, после каждого урока учителя должны контролировать дезинфекцию рук детей.

Кроме того, в "оранжевой" зоне карантина находится Киево-Святошинский район, на территории которого 39 школ. Для них закупили средств защиты на 200 тысяч гривен, которых хватит на три недели.

Напомним, что в Украине продлили карантин до ноября.

Также мы писали о том, когда начнется учебный год для студентов и как будут проходит пары в столичных вузах.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев школа карантин учебный год

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ритейл по-киевски: как
Ритейл по-киевски: как "АТБ" меняет украинскую торговлюДругие новости
Университеты Киева vs карантин: когда начнется учебный год и как будут проходить пары
Университеты Киева vs карантин: когда начнется учебный год и как будут проходить парыДругие новости
Киев и пригород накрыли дожди: появились видео и фото подтоплений
Киев и пригород накрыли дожди: появились видео и фото подтопленийДругие новости
В центре Киева со здания известных архитекторов обрушились балконы (фото)
В центре Киева со здания известных архитекторов обрушились балконы (фото)Другие новости
Переименования в Киеве: на Северном мосту наконец-то меняют табличку (фото)
Переименования в Киеве: на Северном мосту наконец-то меняют табличку (фото)Другие новости
Киевляне сняли на видео
Киевляне сняли на видео "танец молний" в ночном небе над городомДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять