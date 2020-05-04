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Петиция о сносе памятника Ватутину в Киеве набрала необходимое число подписей

4 мая, 15:47

Наталья Руда

Сбор подписей продлится еще 10 дней

Петиция о сносе памятника советскому генералу Николаю Ватутину, который неоднократно обливали зеленкой и красной краской, набрала больше 10 000 голосов, необходимых для рассмотрения Киевсоветом.

"На сегодня в Мариинском парке, расположенном перед Верховной Радой Украины, еще есть памятник одному из оккупантов и украиноненавистников – Николаю Ватутину. <...> Учитывая, что под памятником, вероятно, может быть его могила, прошу провести решение о цивилизованном демонтаже памятника и переносе могилы (если она есть) на территорию одного из кладбищ города Киева", – отметил автор петиции.

Сбор подписей продлится еще 10 дней.

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Напомним, после регистрации электронной петиции на сайте она должна набрать 10 тысяч электронных подписей в течение трех месяцев с момента опубликования. После этого петиция будет рассмотрена органами или должностными лицами, которым она адресована, профильными постоянными комиссиями Киевсовета и внесена в повестку дня пленарного заседания.

Ранее сообщалось, что Киевсовет намеревается перенести памятник Николаю Щорсу в Музей тоталитарной пропаганды СССР. При этом конь, который является частью памятника Щорсу, ранеелишился части ноги.

Также мы писали, что памятник Ватутину обливали красной краской и в Полтаве.

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Киев памятник ватутин

Источник: Сегодня

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