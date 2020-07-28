Пейзажная аллея на реконструкции: насколько затянется ремонт за 111 млн гривен (фото, видео)

"Сегодня" побывали на Пейзажке и узнали, что там планируют изменить

В Киеве началась реконструкция легендарной Пейзажной аллеи, которая должна была стартовать еще в марте этого года, но ее начало перенесли из-за карантина. Сайт "Сегодня" пообщался с Александром Густелевым, заместителем главы Киевской городской государственной администрации, чтобы узнать, что планируют сделать с Пейзажкой.

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Напомним, на Пейзажной аллее хотят укрепить склоны и реконструировать подпорные стены. Здесь обещают установить видеонаблюдение и полностью обновить освещение. Также на аллее появится общедоступный Wi-Fi. Тут обещают высадить новые деревья и кусты, обустроить новые обзорные площадки, установить скамейки.

В КГГА отмечают, что строительство Пейзажной аллеи в том виде, который она сейчас имеет, было проведено в 1980 году. Она стала частью заповедника "Древний Киев". В 2009 и 2011 годах на ней появились уникальные скульптуры, детские сквер, площадка, арт-объекты. Они были созданы руками небезразличных киевлян, которые выступали против застройки аллеи.

"Мы хотим навести порядок на Пейзажной аллее, чтобы она стала частью единого пешеходного туристического маршрута. После проведения реконструкции киевлянам станет удобно по ней гулять. Например, будет расширен вход на Пейзажную аллею со стороны Исторического музея и Десятинной церкви. Дорожки будут вымощены гранитной плиткой с единым рисунком. Пешеходная зона здесь станет удобной для родителей с колясками и людей с ограниченными возможностями. Мы заменим здесь все коммуникации, укрепим подпорные стенки, полностью будет заменено освещение", – рассказывает сайту "Сегодня" Александр Густелев, заместитель главы КГГА.

/ Фото: Сегодня

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Сама Пейзажная аллея небольшая – это всего около 700 метров.

"Мы будем наводить порядок не только на участке дороги. Вдоль нее будут разбиты газоны, вымощены пешеходные дорожки, будут высажены новые деревья. Также обустроим систему полива. Полностью обновим и укрепим подпорные стенки, которые за годы, увы, уже пришли в негодность. Также будет полностью заменено освещение. На Пейзажной аллее появится ливневая канализация, и вода на будет скапливаться на самой аллее", – продолжает Александр Густелев.

Изюминкой станет установка декоративной подсветки на уже имеющихся арт-объектах. Их обещают художественно подсветить. Затейливые скульптуры и необычные скамейки будут совершенно по-новому смотреться в вечернее время.

"Арт-объекты на Пейзажной аллее – это магниты, которые привлекают сюда многочисленных туристов и киевлян. Мы не будем ничего менять, только лишь художественно подсветим эти уникальные объекты. Что же касается ремонта поврежденных скульптур, например, сломанные пальцы на руках у ангелов, то мы будем приглашать к проведению ремонта авторов этих скульптур. Будем помогать им привести скульптуры в порядок, поскольку сами не имеем права их ремонтировать", – рассказывает Александр Густелев.

/ Фото: Сегодня

На пяти локациях планируют установить болларды – выдвижные столбики, которые сделают невозможным заезд автомобилей на аллею.

"После установки боллародов заехать на аллею будет невозможно ни с улицы Владимирской, ни с многочисленных арок в старинных домах. Установив их, мы сделаем Пейзажную аллею более уютной для пешеходов, сохраним зеленую зону и избавим это место от передвижных автокофеен", – добавляет Александр Густелев.

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На Пейзажной аллее появятся и новые обзорные площадки с удобными скамейками. Они будут выполнены в единой стилистике. И станут любимым место для туристов и киевлян.

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"Сейчас работы только стартовали. Комплексная реконструкция выполняется на участке от Десятинного переулка, 7 до улицы Большая Житомирская, 8-б. Нужно отметить, что работы тут проводятся практически вручную, поскольку сюда невозможно запустить тяжелую технику. И к тому же здесь находится основная масса арт-объектов. Рабочие перекладывают коммуникации и уже укладывают гранитное мощение на некоторых участках. По планам работы на этом участке должны завершить до конца августа. Дальше приступим к следующим этапам, конечно насколько будет позволять погода. Полностью завершить работы на Пейзажной аллее мы планируем в следующем году", – делится с нами Александр Густелев.

Видео: Сегодня

Реконструкция Пейзажной аллеи обойдется городу в почти 111 миллионов гривен.

Не так давно недалеко от Пейзажной аллеи заметили новый "скворечник".

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