Писанки с молитвой: как дети с особыми потребностями готовились к Пасхе в Киеве

Такие мероприятия помогают детям адаптироваться

В Киеве перед Пасхой в Михайловском соборе детей с особыми потребностями учили делать писанки. Почему это важно, узнавали корреспонденты "Сегодня".

Так, за работу берутся после совместной молитвы. Сначала создают саму простую писанку – крапанку. Для такой техники нужно сначала капнуть воском на яйцо, а потом опустить его в краситель. Юным мастерам помогала супруга президента Марина Порошенко.

Более сложные рисунки делают с помощью специального приспособления – писачка. Учителя подробно рассказывают, как правильно делать красивые рисунки.

Пасха для Вики и Ники из оккупированного Луганска – один из самых любимых праздников. У девочек аутизм, и после вынужденного переезда, как сообщил их папа, они еще больше замкнулись в себе, а такие мероприятия помогают им адаптироваться.

"Первые раз пришли, я виду, что им очень нравится. Огромное удовольствие", – рассказал папа девочек Олег Трачук.

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний отмечает, что для детей с особыми потребностями такое мероприятие – тот фактор, который вдохновляет.

При этом Марина Порошенко также подчеркнула, что очень важно использовать такие светлые духовые праздники, чтобы объединить усилия и сделать полезные дела ради подрастающего поколения.



Готовые писанки дети забрали домой, чтобы порадовать красивым подарком родных.

Напомним, что Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал график работы системы электронных платежей регулятора и банковской системы из-за переноса рабочих дней в 2019 году.

Как покрасить яйца куркумой, смотрите в сюжете:

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