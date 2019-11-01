"Письма счастья" для киевских водителей: рассылать начнут с сегодняшнего дня

Больше всех достанется тем, кто ездит по полосе для общественного транспорта

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С сегодняшнего дня киевские полицейские начнут рассылать "письма счастья". Так в шутку водители называют уведомления о штрафах. За нарушениями будут следить специально установленные камеры. Главный прицел на тех, кто едет по полосе для общественного транспорта.

Облавы продолжаются уже пару недель, однако некоторых наказание в полтысячи гривен не пугает.

"Были такие водители – выносим постановление здесь. Он проезжает 100 метров. Там дальше стоит еще один экипаж и он получает еще один штраф", – рассказывает Константин Жиляев, инспектор патрульной полиции.

Как только копы уезжают, за маршруткой образуется вереница машин, которым здесь ехать нельзя. Из-за них общественный транспорт может сбиваться с графика минут на 40. Пассажиры настолько привыкли к заторам, что уже и не замечают автохамов.

Чтобы пользователи общественного транспорта Киева таки почувствовали изменения, с середины октября тех, кто не соблюдает рядность, начали активно штрафовать.

"С 14 октября по сегодняшний день было вынесено 4700 постановлений на сумму 2,3 миллиона гривен", – говорит Максим Бахматов, советник Киевского городского главы.

Кстати, сайт "Сегодня" и Максим Бахматов вместе разобрались, что происходит с пробками в Киеве.

Ловят нарушителей не только патрульные. Теперь выезд на полосу для автобусов фиксировать будут еще и камеры наблюдения. С сегодняшнего дня недобросовестные водители будут получать "письма счастья".

"Водители будут получать "открытки счастья" с предупреждением, что такой-то человек там-то нарушил. А с 1 января – это уже будет жестко по закону", – отмечает советник Киевского городского главы.

Такие меры сделают передвижение больших автобусов, если не комфортным, то хотя бы более быстрым. Это нормальная практика европейских стран.

"Если эту полосу взяли на дороге и эту дорогу нельзя расшить, то нужно смириться, принять правила игры и пересаживаться на общественный транспорт", – объясняет Константин Андриюк, автоэксперт.

Напомним, в то же время в Киеве идет охота на "героев парковки". Новости "Сегодня" выяснили, с каких улиц чаще всего увозят машины. За неделю с 21 по 27 октября на штрафплощадки со столичных улиц эвакуировали 69 автомобилей. Машины за нарушение ПДД убирали сотрудники Центра организации дорожного движения в сотрудничестве с полицией и патрульными.

На многих улицах столицы владельцы машин заставляют автомобилями полосы общественного транспорта. Парковка в запрещенных местах – одна из главных проблем украинских городов.

Также ранее стало известно, что массовая эвакуация машин "героев парковки" в центре столицы аукнулась неожиданной проблемой. В КП "Киевтранспарксервис" сообщили, что штрафплощадки на ул. Хоткевича и Пуховской уже переполнены.

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