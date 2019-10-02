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Питание в школах Киева: в КГГА показали смарт-кухню (фото)

2 октября, 15:41

В КГГА отметили, что новое оборудование снизит необходимость в большом количестве поваров

Фото: КГГА

Фото: КГГА

В Киеве продолжают обновление системы питания в школах. В среду, 2 октября, в одной из столичных школ чиновникам образования показали комплексное оборудование для приготовления горячих завтраков школьникам. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Кроме изменений меню, рецептур и системы контроля, мы принимаем и технические решения. Комплексная система оснащения, которую мы увидели сегодня, позволяет готовить быстрее, полезнее и минимизирует вмешательство человека в процесс. Благодаря автоматизации мультиварочного оборудования, существенно снижается необходимость в большом количестве поваров и накормить школу, в которой даже около тысячи детей, становится проще", – цитирует пресс-служба заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского.

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Также он отметил, что современное оборудование позволяет говорить о смарт-кухнях, на базе которых могут создать опорные кухни, которые будут обеспечивать несколько школ горячими завтраками.

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Напомним, в этом учебном полугодии городские власти планируют ввести питание по типу шведского стола в 27 школах столицы. Раньше школьник не имел возможности выбора блюд и ел то, что давали. Стандартный набор: гречневая каша с котлетой и компот. Теперь он сможет выбирать обед из нескольких вариантов — куриные наггетсы, плов, несколько видов гарнира, а вместо компота выпить сок. Возможность выбрать два-три блюда уже есть у учеников 41% школ Печерска, который стал первым районом в городе, где дети сами начали выбирать, что им по вкусу. На очереди четыре школы Деснянского района (№ 189, 212, 238, 250), пять – Оболонского (№ 29, 210, 240, 252, 285) и четыре – Святошинского района (№ 140, 162, 203, 235).

Ранее в Киеве в учебном году 2019/20 не будет запрета на посещение школ для невакцинированных детей.

При этомВерховный суд Украины ранее окончательно постановил, что ребенок без обязательных прививок не может посещать садик.

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Киев школа питание

Источник: Сегодня

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