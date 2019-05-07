ФОТОФАКТ. Пивзавод на Подоле предлагают превратить в арт-пространство с ресторанами

Архитекторы разработали проект по спасению старинного памятника

Фото: А. Вергун.

Архитекторы создали проект реновации знаменитого пивзавода Рихтера на ул. Кирилловской, 35. Его построили в 1873 году в стиле неоготики. С 2014 года памятник пустует и постепенно разрушается.

"Вокруг этого здания собираются строить жилые дома, поэтому мы разработали проект его спасения. Его можно использовать как арт-пространство с ресторанами", — рассказал нам один из авторов проекта Антон Вергун.

Фото: А. Вергун

Воплотят ли этот необычный проект в жизнь, будет решать собственник здания.

Фото: А. Вергун

К слову, само здание выставлено на продажу за 80 миллионов гривен и, судя по объявлению, его продают под застройку очередными ЖК. По словами архитекторов, собственник здания еще не проявил интереса к проекту – так же, как и потенциальные инвесторы. Им собираются представить проект в печатном виде уже к концу недели.

Уникальная пивоварня пережила войны и революции, удивляя киевлян своим необычно вкусным пивом. На заводе выпускалось пять сортов этого хмельного напитка. Темное пиво завода на Подоле считалось уникальным во всей Европе: плотность напитка составляла всего 11%, хотя минимальная для такого сорта пива – 12%. Среди киевлян ходили легенды, что пиво этого завода такое вкусное из-за того, что воду для него брали из артезианской скважины, которая наполняется водами реки Иордан.

Также мы писали о исторических особняках Киева, выставленных на продажу. Цена некоторых из них достигает четверти миллиарда гривен.

Ранее киевляне забили тревогу — возле знаменитого красного корпуса Национального университета им. Тараса Шевченко снесли часть исторической ограды ХIХ века. Ее разобрали на углу улиц Владимирской и Льва Толстого. От мощной стены высотой 5—6 метров абсолютно ничего не осталось, кроме зеленого строительного забора и деревянных поддонов со старинными кирпичами.

Тем временем, во Львове снесли незаконную многоэтажку.

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