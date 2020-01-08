Как изменится столица в 2020 году: интервью с гендиректором "Киевавтодора"

С началом летнего сезона столичные дорожники планируют провести в столице ряд ремонтов улиц и мостов, которые не ремонтировались по нескольку десятилетий. Что именно планируют отремонтировать, сайт "Сегодня" узнавал у Александра Густелева, гендиректора коммунальной корпорации "Киевавтодор", который уже нам рассказал о ремонтах, выполненных в столице в 2019 году.

- Какие планы на 2020 год, на каких улицах планируются масштабные ремонты?

- Помимо средних ремонтов, запланированы и капитальные: на проспекте Героев Сталинграда, улице Терещенковской, улице Льва Толстого, улице Шумского, улице Борщаговской, улице Милославской, Броварском проспекте. Также начнем строительство новой автомобильной дороги между улицей Довбуша и Броварским проспектом – это масштабный проект, который позволит разгрузить транспортные потоки в микрорайоне ДВРЗ на левом берегу Киева.

Новый пешеходный мост возле кинотеатра "Лейпциг". Фото: КК "Киевавтодор"

- Я так понимаю, что не все начатые ремонты в 2019 году удалось закончить и эти масштабные работы будут завершены в 2020 году?

- Да. В 2019 году мы начали ремонты на 12 объектах. Частично работы на них выполнены, но закончить их можно будет в 2020 году. Это реконструкция улицы Туполева, капитальный ремонт проспекта Бандеры, улицы Пушкинской. Работы будут продолжены на улице Заболотного – от Одесской площади до дома №156 и в обратном направлении. В центре города продолжим реконструкцию улицы Покровской в Подольском районе. Кстати, в исторической части города очень сложно проводить ремонтные работы из-за устаревших подземных коммуникаций. Мы делаем ремонт, а потом внезапно прорывает трубопровод и приходится проводить разрытие, чтобы устранить аварию.

Пешеходный мост у кинотеатра "Лейпциг". Фото: КК "Киевавтодор"

На 2020 год перейдет и капитальный ремонт улицы Никольско-Ботанической – от улицы Тарасовской до улицы Льва Толстого. Будет завершен капитальный ремонт улицы Чернобыльской – от проспекта Победы до улицы Уборевича. Продолжится капитальный ремонт на проспекте Комарова.

Будут продолжены работы на Борщаговском путепроводе. Это уникальный ремонт. Нам удалось в максимально сжатые сроки провести ремонт путепровода и восстановить на нем движение скоростного трамвая. В 2020 году работы тут продлятся, запланировано ограничить движение транспорта в сторону Борщаговки, но трамвайное сообщение уже перекрываться не будет. Продолжится капитальный ремонт путепроводов на пересечении улицы Богатырской с проспектом Бандеры, а также на пересечении Богатырской и Оболонского проспекта. Чтобы заменить некоторые конструктивные элементы, нам пришлось домкратами поднять пролеты над опорами.

Новый мост возле улицы Николая Василенко. Фото: КК "Киевавтодор"

Также будем завершать капремонт пешеходного моста через линию скоростного трамвая возле кинотеатра "Лейпциг" и пешеходного моста через проспект Космонавта Комарова возле улицы Николая Василенко. На этих объектах появятся пешеходные галереи. А сами мосты будут оборудованы лифтами для маломобильных групп населения.

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Так будет выглядеть новый пешеходный мост через проспект Комарова. Фото: КК "Киевавтодор"

А вообще, 2020 год будет у нас годом средних ремонтов. Мы запланировали отремонтировать много объектов по городу. Например, в 2019 году средний ремонт был выполнен на 23 объектах. Вы можете его оценить на улице Гринченко, Институтской, проспекте Мира, улице Драйзера, улице Петлюры. Также средний ремонт был выполнен на столичных мостах и путепроводах.

В целом в 2019 году нами завершено обновление покрытия средним ремонтом на 23 объектах уличной сети и асфальтовое покрытие 16 мостов и путепроводов. Кроме того, выполнены капитальные ремонты внутренних проездов и придомовых территорий (28 объектов).

- В планах "Киевавтодора" провести реконструкцию Пейзажной аллеи. Впрочем, активисты, которые ее создавали, переживают: не пострадают ли во время реконструкции установленные там арт-объекты? Вы с ними советовались о том, как будет проходить реконструкция?

Пейзажная аллея / Фото: Depositphotos

- Реконструкция Пейзажной аллеи – это одна из наших основных задач на 2020 год. Проект как раз проходит экспертизу. Работы планируем начать сразу после того, как закончится зима. На аллее планируем заменить асфальтное покрытие, отремонтировать дорожки, обустроить новые обзорные площадки, заменить освещение, установить лавочки. По проекту, на всех подступах к Пейзажной аллее появятся болларды – выдвижные столбики, которые сделают невозможным заезд автотранспорта на аллею. Консультации с активистами обязательно проведем и по мере возможности поможем провести ремонт арт-объектов. Отмечу, что мы не планируем демонтировать ни один из объектов, которые там находятся. Ремонтные работы будут проводиться поэтапно, ведь мы понимаем, что как раз весной туда на прогулки отправится много киевлян и гостей города. Будем стараться все работы проводить максимально оперативно и качественно, чтобы не мешать отдыхающим.

- Летом прошлого года произошло обрушение части конструкций на Пешеходном мосту через Днепр. Когда планируется ремонт этой переправы?

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня Реклама

- Ремонт Пешеходного моста будет проведен после того, как получим экспертный вывод о его состоянии. Надеемся, что такие работы выполним в 2020 году. Мы усилим его конструкции. Проблема моста в том, что за многие годы эксплуатации его капитально ни разу не ремонтировали. Это и привело к обрушению части конструкций. За подобными объектами нужно постоянно следить и проводить их ремонты, чтобы не усугублять ситуацию.

- Киевских автомобилистов интересует вопрос: когда закончится вечный ремонт на Южном мосту?

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

- Южный мост – один из самых молодых мостов в Киеве. Ему в декабре 2019 года исполнилось 29 лет. Переправа проектировалась без учета тех нагрузок, которые она сейчас испытывает. Тогда не предполагалось, что по ней будут ездить многотонные грузовики... Ежедневно по мосту проезжает 100-110 тысяч автомобилей, что в пять раз превышает нагрузки, которые способна выдержать переправа. Автомобили разбивают дорожное полотно и деформационные швы, которых на нем 46. Только за последних пять лет мы заменили 27 швов, еще нужно заменить 19. Поэтому мост так часто ремонтируется. Мы, конечно же, можем закрыть мост на длительный ремонт, но это важная транспортная артерия, которая соединяет два берега Днепра, и его закрытие просто приведет к транспортному коллапсу. Как выход – мы проводим ремонты швов, частично ограничивая движение транспорта, пока это единственный выход.

- Скажите, когда город откажется от ямочного ремонта улиц, который проводится не всегда эффективно? Какая есть альтернатива?

- Отказ от ямочного ремонта – один из приоритетов нашей работы. Мы постепенно отказываемся от такого ремонта. Ямы возникают на дороге, если их длительное время не ремонтируют... Вместо этого мы применяем новую для Киева технологию – ликвидацию трещин на асфальте. Это продлевает жизнь дорожному полотну и оно может служить до начала капитального ремонта. В течение 2019 года ликвидировано более 320 тысяч погонных метров трещин на дорожном покрытии столицы. Это сотни улиц, на которых удалось избежать разрушений. Больше всего наши службы работали на проспектах Оболонском и Мира, улицах Героев Севастополя и Стеценко. Работа по заливке трещин на асфальте будет продолжаться и в этом году.

Напомним, накануне Нового года премьер-министр Алексей Гончарук в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24" рассказал, что будет с дорогами, школами и казино в 2020 году:

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