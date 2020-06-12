Пляжи Киева с высоты птичьего полета: как в разгар пандемии отдыхающие спасаются от жары

Коронавирус в Украине уже два дня бьет рекорды количества заболевших. Погода также испытывает людей своими рекордами

Коронавирус в Украине уже два дня бьет антирекорды.За прошлые сутки зафиксировано почти 700 случаев заражения. Киев остается среди лидеров по числу заболевших. Здесь по состоянию на 12 июня выявлен COVID-19 у 3766 человек. По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, одна из причина вспышки заболеваемости в том, что украинцы просто перестали соблюдать карантинные правила.

Одновременно с этим жара в Украине продолжает обновлять температурные максимумы. 11 июня впервые за 140 лет среднесуточная температура воздуха составляла +27,3 °С, что на 1,5 °С выше прошлогоднего рекордного значения температуры для этого дня. Климатическая норма превышена на 9 °С.

Мы отправились в самый разгар жары на пляжи Киева, чтобы проверить, насколько там соблюдаются карантинные правила, и обнаружили сотни отдыхающих (и это в самый разгар трудовой недели).

Оболонь: купаться запрещено, но это не всех останавливает

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Зона отдыха "Наталка" – место, где купаются и зимой и летом. На Крещение здесь рубят лед для любителей экстремального ныряния, летом песок притягивает любителей позагорать, а уличные тренажеры – любителей занятий спортом на глазах прохожих.

Пляж встречает нас двумя предупреждающими объявлениями. Одно запрещает мусорить, другое – купаться.

Предупреждение "не мусорить" соблюдается. Запрет купания – полностью игнорируется.

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В разгар дня здесь и дети, и взрослые: мамы, папы, бабушки и дедушки. С детьми все ясно, они на каникулах. Но подозреваем, многие из отдыхающих взрослых отправились сюда освежиться в самый разгар трудового дня, оставив в соцсетях хэштег "работаю дома".

Параллельно кипит работа коммунальщиков. Пляж огорожен предупреждающими лентами, которые ни чуть не мешают отдыхающим. Объявление на ограждении предупреждает о том, что бульдозер совершает подсыпку песка, а значит, загорать здесь опасно.

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Впрочем, опасность сильно не ощущается. Спасатель в алых шортах внимательно следит, чтобы никто не пострадал. Решаемся отвлечь его на минуту. В ходе короткого разговора наш собеседник признается, что особых инструкций насчет COVID-19 не получал, но был проинструктирован насчет своих прямых обязанностей – спасения утопающих. За более подробной информацией предлагает обратиться в КП "Плесо".

Он вышел на работу 10 июня и, к счастью, пока никто в его помощи не нуждался. Отправляемся дальше, на Труханов остров!

Труханов: мало людей, но надолго ли?

Чтобы добраться к пляжу на Труханов остров, нужно пройти около километра от Почтовой площади к мосту, и еще 400 метров по пешеходному мосту через Днепр. Преодолеть этот путь пешком в жаркий день крайне тяжело. Вероятно, поэтому здесь отдыхают самые крепкие, стойкие, выносливые киевляне и гости столицы. О масштабе можно судить по фото, которое мы сделали с пешеходного моста. Как видим, у социальной дистанции есть еще существенный "запас прочности"



Заходим в кафе за минералкой и встречаем множество людей без масок. Похоже, местные островитяне совсем не знают о пандемии. На пляже со стенки пляжной кабинки им вслед с укором смотрит Брюс Уиллис.



Надо отметить, что Труханов просто "необитаемый остров" по сравнению с Гидропарком. Там пляж буквально похож на муравейник. И не удивительно, к Гидропарку куда легче добраться на метро.

Гидропарк: государство, забывшее о пандемии

Гидропарк – большая зона отдыха, состоящая из Венецианского и Долобецкого островов, соединенных Венецианским мостом. Во время пути к мосту мы долго не могли решить, какой из пляжей будем фотографировать первым. Уже на месте сомнения улетучились, ведь и венецианский, и детский пляжи оказались заполнены людьми.

C этого моста в апреле журналисты снимали знаменитый заплыв спортсмена, которого полиция не пускала на спортплощадку.

Фото: Bogdan Aminov, 6.04.2020

Сегодня трудно поверить, что еще пару месяцев назад пляж был абсолютно бездлюдным.

Как выглядит Гидропарк с высоты птичьего полета – смотрите на видео, которое мы сняли с помощью дрона:

Гидропарк с высоты птичьего полета

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