​​"Пляжи можно не открывать": в Киеве машины на дорогах уходят под воду (фото и видео)

В Киеве после грозы, которая в некоторых точках города еще и сопровождалась градом, не обошлось без потопов. Водители жалуются, что на дорогах, где после дождей есть проблемы с отводом воды с проезжей части, сегодня образовались настоящие "моря".

"Все, пляжи можно не открывать!", – иронизируют городские паблики, показывая видео с улицы Кудряшова.

Улицу Калнышевского на Минском массиве тоже затопило.

На Братиславской, по данным соцсетей, машины в Киеве буквально тонули в воде.

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Из-за потопов на дорогах было крайне сложно проехать.

Фото: Киев Сейчас

Гроза буквально превратила проезжую часть в реку.

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Фото: Киев Сейчас

Напомним, Киев в понедельник, 4 мая, как и прогнозировали синоптики, после полудня накрыла гроза, местами с градом. Сильный ливень был непродолжительным, однако успел затопить некоторые улицы. Кстати, гроза ожидается и завтра, 5 мая. Спасатели напомнили, что нужно делать, чтобы не стать жертвой стихии.

Накануне под Киевом, на границе с Житомирской областью, прошла гроза и выпал град. По словам очевидцев, градины были не слишком крупными, но иногда достигали размера фасолины.

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