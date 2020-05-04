Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,96
29,29
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

​​"Пляжи можно не открывать": в Киеве машины на дорогах уходят под воду (фото и видео)

4 мая, 19:23

Мила Князьская-Ханова

Из-за грозы в столице затопило несколько дорог

В Киеве после грозы, которая в некоторых точках города еще и сопровождалась градом, не обошлось без потопов. Водители жалуются, что на дорогах, где после дождей есть проблемы с отводом воды с проезжей части, сегодня образовались настоящие "моря".

"Все, пляжи можно не открывать!", – иронизируют городские паблики, показывая видео с улицы Кудряшова.

Улицу Калнышевского на Минском массиве тоже затопило.

На Братиславской, по данным соцсетей, машины в Киеве буквально тонули в воде.

Реклама

Из-за потопов на дорогах было крайне сложно проехать.

Фото: Киев Сейчас

Гроза буквально превратила проезжую часть в реку.

Реклама

Фото: Киев Сейчас

Напомним, Киев в понедельник, 4 мая, как и прогнозировали синоптики, после полудня накрыла гроза, местами с градом. Сильный ливень был непродолжительным, однако успел затопить некоторые улицы. Кстати, гроза ожидается и завтра, 5 мая. Спасатели напомнили, что нужно делать, чтобы не стать жертвой стихии.

Накануне под Киевом, на границе с Житомирской областью, прошла гроза и выпал град. По словам очевидцев, градины были не слишком крупными, но иногда достигали размера фасолины.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев водители ливень грозы

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве рассказали, кто может посетить кладбище без огромного штрафа
В Киеве рассказали, кто может посетить кладбище без огромного штрафаДругие новости
Ледяной ковер: под Киевом прошлась гроза с градом (фото и видео)
Ледяной ковер: под Киевом прошлась гроза с градом (фото и видео)Другие новости
Первый день работы рынков: покупатели разметали овощи и шутили, что помогут продавцам с бронежилетами
Первый день работы рынков: покупатели разметали овощи и шутили, что помогут продавцам с бронежилетамиУкраина
Коронавирус в Киеве: число погибших от COVID-19 выросло до 22 человек
Коронавирус в Киеве: число погибших от COVID-19 выросло до 22 человекДругие новости
Среди умерших от коронавируса в Киеве – семейная пара
Среди умерших от коронавируса в Киеве – семейная параДругие новости
"Комендантский час" снова вводят в Киевской областиДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...