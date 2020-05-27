Пляжный сезон в Киеве: будем ли загорать в масках (фото и видео)

Погода пока не располагает к открытию в Киеве пляжей. Хотя некоторые граждане уже пишут в социальных сетях, что открыли купальный сезон. Сайт "Сегодня" узнавал, как готовят пляжи столицы к открытию сезона.

В коммунальном предприятии "Плесо" нам рассказали, что активно готовятся к старту пляжного сезона.

"Сегодня на пляжах мы установили вышки для спасателей. Всего у нас 24 поста, на каждом будет дежурить по два спасателя. Подготовка пляжей к новому сезону ведется в плановом режиме. Наши службы уже провели дезинфекцию песка и травы на пляжах и зонах отдыха, выполнен выкос травы. Сейчас водолазы проверяют состояние дна на всех пляжах и убирают оттуда опасные предметы. На воде устанавливают буи", – рассказали сайту "Сегодня" в КП "Плесо".

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Там отмечают, что у них все готово к открытию пляжного сезона. Подготовлены кабинки для переодевания, туалеты, питьевые фонтанчики.

"Мы – готовы к открытию. Ждем от города разъяснений, как именно должны открывать пляжный сезон и какие ограничения будут введены. Пока точной информации нет", – пояснили нам в КП "Плесо".

В Госпродпотребслужбе столицы нам рассказали, что именно будут проверять на столичных пляжах.

"Киевские пляжи будут открыты в обычном порядке. Посетители должны соблюдать безопасную дистанцию друг от друга. На пляжах должны проводить своевременную дезинфекцию в местах массового пользования – душевые кабины, питьевые фонтанчики, туалеты. Также отдыхающие должны носить защитные маски, если рядом есть место скопление людей. Например, ресторан или кафе", – пояснил сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

Видео: КП "Плесо"

По его словам, на пляжах и зонах отдыха должны провести лабораторные исследования воды, песка и всех зон, где люди будут отдыхать. Дно пляжей должны проверить водолазы – процесс уже начался. Также проверят, как была проведена дератизация, дезинфекция территорий пляжей. Наличие там топчанов и уборочного инвентаря.

"Мы уже начинаем проверять столичные пляжи и зоны отдыха на предмет готовности к летнему сезону. Но в связи с обильными дождями пока не можем провести лабораторные исследования воды, чтобы достоверно определить ее состояние. В рамках смягчения ограничений карантина пляжи станут доступны для посетителей с 1 июня, а вот по безопасности воды и другим инфекциям мы пока не можем их открыть, поскольку нет четких данных лабораторных исследований. Все упирается в температуру воды. Она должна проверяться при +16-18 градусов, а сейчас температура воды составляет +13-14 градусов", – рассказал нам Олег Рубан.

Напомним, в Киеве с 1 июня откроются детские сады, школы для выпускников 11-х классов, а также снимут еще ряд ограничений, в частности – откроют зоны отдыха и пляжи у водоемов.

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Отметим, в Украине разрешат открыть пляжи в этом сезоне, поскольку ученые пришли к выводу, что на море коронавирус будет гибнуть, а в реках им достаточно сложно заразиться. Об этом заявил на брифинге главный санврач страны Виктор Ляшко.

Как сообщали новости "Сегодня", еще в начале апреля столичные пляжи обработали химикатами. Но обработку провели не от коронавируса, а от вредных грызунов, паразитических клещей и комаров. Таким образом коммунальщики готовят зоны отдых к летнему сезону.

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