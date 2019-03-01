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По Киеву будет курсировать передвижной флюорограф: график

Сегодня, 03:30

После обследования все желающие смогут получить справку с результатами обследования

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
По Киеву будет курсировать передвижной флюорограф: график //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/8c7/a08/5c78c7a08894c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/8c7/a08/5c78c7a08894c.jpg Другие новости После обследования все желающие смогут получить справку с результатами обследования

В марте в Киеве будет работать передвижной флюорограф. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"В марте 2019 года киевляне традиционно смогут бесплатно обследоваться на передвижном флюорографе", - говорится в сообщении.

Передвижной цифровой флюорограф будет работать с 10:00 до 17:00, технический перерыв – с 13:30 до 14:00.

"После обследования все желающие смогут получить справку с результатами обследования и квалифицированную консультацию врача-фтизиатра", – добавили в КГГА.

График работы передвижного флюорографа на март 2019:

Дата 

Район

Місце проведення

Адреса

06.03.2019

 

Дарницький

КМТЛ № 1 з ДВ

вул. Харківське шосе, 121/3

07.03.2019

Дніпровський

Амбулаторія № 2 КНП ЦПМСД "Русанівка"

вул. Ентузіастів, 13-А

11.03.2019

Голосіївський

ТМО "ФТИЗІАТРІЯ"

вул. Васильківська, 35

14.03.2019

Дніпровський

Управління праці та соціального захисту населення

вул. Курнатовського, 7-А

15.03.2019

Подільський

КМПТД № 1

вул. Автозаводська, 68

18.03.2019

Голосіївський

ТМО "ФТИЗІАТРІЯ"

вул. Васильківська, 35

20.03.2019

Дарницький

КМТЛ № 1 з ДВ

вул. Харківське шосе, 121/3

22.03.2019

Дніпровський

Амбулаторія № 3 КНП ЦПМСД № 3

Вул. Бойченка, 4-А

27.03.2019

Дарницький

КМТЛ № 1 з ДВ

вул. Харківське шосе, 121/3

28.03.2019

Солом’янський

Амбулаторія № 5 КНП ЦПМСД № 2

Вул. В. Гавела, 7-В

29.03.2019

Подільський

КМПТД № 1

вул. Автозаводська, 68

Напомним, в январе 2019 году в Украине официально зарегистрировано 2 461 случай туберкулеза.

Ранее в одной из школ Мариуполя родители учеников требуют ввести карантин, ведь у одного из школьников обнаружили туберкулез. Директор школы уверяет, что оснований для приостановления учебного процесса нет.

Кроме того, мы писали о том, как в Чернигове учеников одной из школ города принуждают принимать таблетки от туберкулеза, поскольку в одном из классов обнаружился парень с этой болезнью. 

Кроме того, ранее директор Национального института фтизиатрии и пульмонологии, академик Юрий Фещенко рассказал о критической ситуации в Институте туберкулеза. По его словам, государство не финансирует лечение больных туберкулезом, хотя это предусмотрено законом. 

Напомним, что туберкулез является излечимым при своевременной диагностике и соблюдении процедуры лечения. Поэтому своевременное выявление болезни – это один из основных критериев успешного лечения и предупреждения распространения этой опасной болезни. При обследовании в случае обнаружения патологии и в случае необходимости врачи отправляют пациентов на дообследование в профильные медучреждения столицы.

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Тег медицина, флюорография

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