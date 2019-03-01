По Киеву будет курсировать передвижной флюорограф: график
После обследования все желающие смогут получить справку с результатами обследования
В марте в Киеве будет работать передвижной флюорограф. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"В марте 2019 года киевляне традиционно смогут бесплатно обследоваться на передвижном флюорографе", - говорится в сообщении.
Передвижной цифровой флюорограф будет работать с 10:00 до 17:00, технический перерыв – с 13:30 до 14:00.
"После обследования все желающие смогут получить справку с результатами обследования и квалифицированную консультацию врача-фтизиатра", – добавили в КГГА.
График работы передвижного флюорографа на март 2019:
Дата
Район
Місце проведення
Адреса
06.03.2019
Дарницький
КМТЛ № 1 з ДВ
вул. Харківське шосе, 121/3
07.03.2019
Дніпровський
Амбулаторія № 2 КНП ЦПМСД "Русанівка"
вул. Ентузіастів, 13-А
11.03.2019
Голосіївський
ТМО "ФТИЗІАТРІЯ"
вул. Васильківська, 35
14.03.2019
Дніпровський
Управління праці та соціального захисту населення
вул. Курнатовського, 7-А
15.03.2019
Подільський
КМПТД № 1
вул. Автозаводська, 68
18.03.2019
Голосіївський
ТМО "ФТИЗІАТРІЯ"
вул. Васильківська, 35
20.03.2019
Дарницький
КМТЛ № 1 з ДВ
вул. Харківське шосе, 121/3
22.03.2019
Дніпровський
Амбулаторія № 3 КНП ЦПМСД № 3
Вул. Бойченка, 4-А
27.03.2019
Дарницький
КМТЛ № 1 з ДВ
вул. Харківське шосе, 121/3
28.03.2019
Солом’янський
Амбулаторія № 5 КНП ЦПМСД № 2
Вул. В. Гавела, 7-В
29.03.2019
Подільський
КМПТД № 1
вул. Автозаводська, 68
Напомним, в январе 2019 году в Украине официально зарегистрировано 2 461 случай туберкулеза.
Ранее в одной из школ Мариуполя родители учеников требуют ввести карантин, ведь у одного из школьников обнаружили туберкулез. Директор школы уверяет, что оснований для приостановления учебного процесса нет.
Кроме того, мы писали о том, как в Чернигове учеников одной из школ города принуждают принимать таблетки от туберкулеза, поскольку в одном из классов обнаружился парень с этой болезнью.
Кроме того, ранее директор Национального института фтизиатрии и пульмонологии, академик Юрий Фещенко рассказал о критической ситуации в Институте туберкулеза. По его словам, государство не финансирует лечение больных туберкулезом, хотя это предусмотрено законом.
Напомним, что туберкулез является излечимым при своевременной диагностике и соблюдении процедуры лечения. Поэтому своевременное выявление болезни – это один из основных критериев успешного лечения и предупреждения распространения этой опасной болезни. При обследовании в случае обнаружения патологии и в случае необходимости врачи отправляют пациентов на дообследование в профильные медучреждения столицы.
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