По Киеву будет курсировать передвижной флюорограф: график

После обследования все желающие смогут получить справку с результатами обследования

Фото из открытых источников.

По Киеву будет курсировать передвижной флюорограф: график //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/8c7/a08/5c78c7a08894c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/8c7/a08/5c78c7a08894c.jpg 2019-03-01T03:30:00+02:00 Другие новости После обследования все желающие смогут получить справку с результатами обследования

В марте в Киеве будет работать передвижной флюорограф. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"В марте 2019 года киевляне традиционно смогут бесплатно обследоваться на передвижном флюорографе", - говорится в сообщении.

Передвижной цифровой флюорограф будет работать с 10:00 до 17:00, технический перерыв – с 13:30 до 14:00.

"После обследования все желающие смогут получить справку с результатами обследования и квалифицированную консультацию врача-фтизиатра", – добавили в КГГА.

График работы передвижного флюорографа на март 2019:

Дата Район Місце проведення Адреса 06.03.2019 Дарницький КМТЛ № 1 з ДВ вул. Харківське шосе, 121/3 07.03.2019 Дніпровський Амбулаторія № 2 КНП ЦПМСД "Русанівка" вул. Ентузіастів, 13-А 11.03.2019 Голосіївський ТМО "ФТИЗІАТРІЯ" вул. Васильківська, 35 14.03.2019 Дніпровський Управління праці та соціального захисту населення вул. Курнатовського, 7-А 15.03.2019 Подільський КМПТД № 1 вул. Автозаводська, 68 18.03.2019 Голосіївський ТМО "ФТИЗІАТРІЯ" вул. Васильківська, 35 20.03.2019 Дарницький КМТЛ № 1 з ДВ вул. Харківське шосе, 121/3 22.03.2019 Дніпровський Амбулаторія № 3 КНП ЦПМСД № 3 Вул. Бойченка, 4-А 27.03.2019 Дарницький КМТЛ № 1 з ДВ вул. Харківське шосе, 121/3 28.03.2019 Солом’янський Амбулаторія № 5 КНП ЦПМСД № 2 Вул. В. Гавела, 7-В 29.03.2019 Подільський КМПТД № 1 вул. Автозаводська, 68

Напомним, в январе 2019 году в Украине официально зарегистрировано 2 461 случай туберкулеза.

Ранее в одной из школ Мариуполя родители учеников требуют ввести карантин, ведь у одного из школьников обнаружили туберкулез. Директор школы уверяет, что оснований для приостановления учебного процесса нет.

Кроме того, мы писали о том, как в Чернигове учеников одной из школ города принуждают принимать таблетки от туберкулеза, поскольку в одном из классов обнаружился парень с этой болезнью.

Кроме того, ранее директор Национального института фтизиатрии и пульмонологии, академик Юрий Фещенко рассказал о критической ситуации в Институте туберкулеза. По его словам, государство не финансирует лечение больных туберкулезом, хотя это предусмотрено законом.

Напомним, что туберкулез является излечимым при своевременной диагностике и соблюдении процедуры лечения. Поэтому своевременное выявление болезни – это один из основных критериев успешного лечения и предупреждения распространения этой опасной болезни. При обследовании в случае обнаружения патологии и в случае необходимости врачи отправляют пациентов на дообследование в профильные медучреждения столицы.

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