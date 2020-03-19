По Киеву будут ездить машины, призывающие горожан не выходить из дома: видео

Автомобили спасателей будут ездить по местам большого скопления людей

В Киеве и по всей Украине начинают курсировать по улицам городов специальные автомобили ГСЧС с громкоговорителями и информировать людей о необходимости соблюдать условия карантина, сообщает Служба спасения.

"Маршрут проложен по улицам с наибольшим скоплением людей. Обращение будет звучать в рабочее время, то есть до 18 часов включительно. Такие меры крайне важны, ведь информирование населения является одним из методов противодействия распространению коронавирусной инфекции!" – говорят в ГСЧС столицы.

В частности, из громкоговорителей напомнят о том, что гражданам настоятельно рекомендуется без крайней необходимости не покидать места проживания.

Также горожанам посоветуют:

не посещать места скопления людей;

во время пребывания на улице надевать защитные маски, сохранять дистанцию ​​между людьми не менее 2 метра;

соблюдать меры личной гигиены;

заботиться о близких и родных людей пожилого возраста, обеспечив их всем необходимым, чтобы им не пришлось выходить на улицу.

Напомним, в Киеве полицейские составили 31 административный протокол по факту нарушения правил карантина. В частности, правоохранители проверяют владельцев магазинов, кафе и фиксируют нарушения в сфере пассажирских перевозок.

С 18 марта, согласно решению Кабмина, прекращены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров в пригородных, междугородных и международных автобусах. При этом общественный транспорт внутри городов будет перевозить не более 10 пассажиров одновременно.

Смотрите о введении карантина по всей Украине:

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