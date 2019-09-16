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По Киеву объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

16 сентября, 14:32

В столице ожидаются порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый)

Фото: паблик «Мій Відрадний» в Facebook

Фото: паблик «Мій Відрадний» в Facebook

В Киеве до конца суток ожидается ухудшение погодных условий. В частности, Укргидрометцентр предупредил жителей столицы об усилении порывов ветра.

"До конца суток 16 сентября в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый)", – сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, ссылаясь на данные синоптиков.

В КГГА напомнили, что при сильном ветре следует окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. На улице нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев. В случае сильного ветра необходимо укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии. Также нужно избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, и не парковать рядом с ними автотранспорт.

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 При этом спасатели отметили, что с 17 по 20 сентября в Киеве удержится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. 

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Ранее новости "Сегодня" узнали у синоптиков, какой ожидается погода в ближайшие три месяца. По прогнозам, сентябрь еще побалует теплом, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым. 

Также недавно сообщалось, что этой осенью Украину ждет хороший урожай. Вместе с тем украинцам прочат дефицит картошки. Специалисты рассказали, нужно ли запасать овощ на зиму:

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Киев ветер штормовое предупреждение

Источник: Сегодня

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