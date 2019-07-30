По Киеву объявили штормовое предупреждение: порывы ветра будут достигать 15-20 м/с

В Киеве во вторник, 30 июля, в ближайшие два-три часа с удержанием до конца суток ожидается гроза, шквалы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В целом, по прогнозу синоптиков, в столице сегодня будет переменная облачность, днем повсюду кратковременный дождь.
Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призвало жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра нужно укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Управление по вопросам гражданской защиты рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
Напомним, накануне, 29 июля, на Киев обрушился сильный ливень. Многие улицы в разных районах оказались подтоплены, а потоки воды прямо смывали машины. При этом по затопленным улицам люди плавали на надувных батутах, публикуя фото в социальных сетях.
При этом в начале месяца на столицу и область обрушился мощнейший ливень. Непогода не обошлась без последствий. Так, на Виноградаре сильный ветер сорвал крышу одного из промышленных зданий. А на Борщаговке дерево рухнуло на проезжую часть, повредив машину, и заблокировало проезд.
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