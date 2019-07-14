По Киеву прошелся сильный ливень: несколько районов затоплены, фото и видео

Пользователи сети публикуют фото и видео затопленных улиц

Фото: Андрей Пындык, Сегодня

В воскресенье, 14 июля, в Киеве прошел сильный ливень. В результате подтопило несколько районов столицы. Об этом сообщает Dtp.kiev.ua.

Пользователи соцсетей сообщают, что "плавает" Борщаговка, Скоростной и Индустриальный мост. Сильнее всего затоплены улицы Казимира Малевича, Кудряшова и проспект Космонавта Комарова.

Киевляне начали выкладывать фото и видео последствий непогоды.







Выход около метро Дружбы народов:

Напомним, мы сообщали, какая погода ждет украинцев в начале недели. Так, рабочие дни в стране начнутся с дождей и гроз. В понедельник на всей территории Украины, кроме юго-востока, пройдут грозовые дожди, а температура опустится до 19-24 градусов днем и 9-14 ночью.

Во вторник, 16 июля осадков стоит ждать по всей Украине. В среду, 17 июля погода в стране будет точно такой же, как и во вторник – дожди с грозами и термометр на отметке 22-24 градуса.

Отметим, что в прошлый раз непогода в Киеве и области, которая сопровождалась мощным ливнем и ураганным ветром, натворила немало бед. Киевляне и жители столичной области также выкладывали в сети многочисленные фото последствий. В Буче, где штормовой ветер ломал столетние дубы и выкорчевывал с корнем многолетние сосны.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " По Киеву прошелся сильный ливень: несколько районов затоплены, фото и видео". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"