По местам "соловьиной": где в Киеве лучше всех знают украинский язык

В пятницу, 9 ноября, в нашей стране празднуют День украинской письменности и языка. Предлагаем отметить его необычно: на интересной прогулке по одной из центральных улиц Киева – Грушевского. Вы удивитесь, но именно здесь знают про "солов’їну" больше всех.















фото: Александр Яремчук

Для прогулки мы выбрали такие дома на улице Грушевского: дом 4, далее 1, перекресток улицы Грушевского с Музейным переулком, дом 18/2 и 9.

Место, где лучше всех знают украинский

В доме под №4 расположился Институт украинского языка НАН Украины. Работает он в компании не менее уважаемых соседей. В одном здании с учреждением находятся Институты языковедения им. Потебни, истории Украины и украинской литературы и другие. Особыми изысками оно не отличается, а самое интересное, конечно же, происходит внутри. В институте изучают грамматику, лексику, историческое развитие и эволюцию украинского языка, особенности языков в разных регионах, составляют словари... В "Лексической картотеке" хранятся более 6 млн "экспонатов" – карточек со словами и примерами их употребления. Есть здесь и уникальная фонотека – записи голосов известных представителей украинской культуры и науки. К примеру, Максима Рыльского, Виктора Виноградова, Леонида Булаховского… На здании расположено несколько мемориальных досок: это барельеф ученого-языковеда Ивана Белодеда, украинских историков Федора Шевченко и Ивана Гуржия.

Уникальные фонды и необычный мастер-класс

Недалеко расположен еще один кладезь знаний и шедевров письменности – Национальная библиотека им. Ярослава Мудрого (ул. Грушевского, 1), которая два года назад отпраздновала 150-летний юбилей. Здесь собрана огромнейшая коллекция книг, документов, учебных пособий, журналов и газет, словарей и редких изданий. Примечательно и само здание библиотеки, памятник архитектуры. Оно было возведено в 1911 году по проекту архитектора Збигнева Клаве и на деньги, собранные жителями. Уже тогда здесь разместилась публичная библиотека, так что это самое старое киевской здание такого назначения. Кстати, к празднику (9 ноября, в 15:00) в читальном зале №1 библиотеки состоится презентация выставки "Графика украинского языка" одного из лучших художников-графиков, иллюстратора Василия Чабаника, а также его лекция и мастер-класс по искусству каллиграфии.

Памятник самому ярому патриоту Украины

Не проходим мимо памятника одному из самых ярых борцов за возрождение независимости, языка, культуры и духовности Украины Вячеславу Черноволу. Монумент был установлен в 2006 году на пересечении ул. Грушевского и Музейного переулка (авторы – скульптор Богдан Мазур, архитектор – Юрий Мельничук). Цитата Черновола на бронзовом памятнике актуальна и до сих пор: "Дай, Боже, нам любити Україну понад усе сьогодні – маючи, щоб не довелося потім гірко любити – втративши".

Где черпают знания народные избранники

Двигаемся дальше, ведь впереди – еще две интересных объекта. Обращаем внимание на небольшое здание по адресу ул. Грушевского,18/2 (на углу с Шелковичной). Это "Усадьба Гальперина" – памятник архитектуры конца XIX века. Возведена она была архитектором Владимиром Николаевым, а названна по фамилии купца и сахарозаводчика, семья которого проживала здесь долгое время. Но мы сегодня говорим не об истории. Сейчас в здании размещается библиотека Верховной Рады – отдел информационных ресурсов, где хранятся десятки тысяч всевозможных документов, книг, брошюр, газет и других "экспонатов". Правда, судя по информации на сайте Рады, занимает она лишь часть помещений. Кстати, говорят, что именно в это здание ведет один из подземных ходов с ВР.

Библиотека имени украинского сатирика и память о дяде Лобановского

И напоследок заглянем еще в одну библиотеку, которая располагается по ул. Грушевского в жилом пятиэтажном доме с массивными серыми колоннами под № 9. Основана она была в 1957 году, а уже через год ей присвоили имя непревзойденного мастера украинского слова и обладателя чувства юмора – писателя Остапа Вишни. Площадь помещений библиотеки – всего чуть больше двухсот квадратных метров, а книжный фонд составляет 37 тысяч экземпляров. Ежегодно здесь обслуживаются около 4 тысяч человек. При входе в библиотеку установлена мемориальная доска в память об украинском писателе Александре Бойченко, который проживал в доме в последние годы жизни, с 1944 по 1950-й. Не многие знают, что Бойченко был родным дядей знаменитого футбольного тренера Валерия Лобановского (брат его матери – Александры Максимовны).

Напомним, ранее мы показывали, где в городе расположены сердечные селфи-зоны. В Киеве постоянно появляются новые арт-объекты с признаниями в любви.

Кроме того, ранее мы сообщали, что в Киеве можно увидеть уникальные часы. Возле Майдана есть самые большие часы, а на Михайловской площади – музыкальные.