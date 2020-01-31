По улицам столицы гулял странный человек в белом костюме робота (видео)

При этом какая-то женщина помогала ему перейти через дорогу

В Киеве заметили странного человека, который в сопровождении женщины гулял по улицам в белом костюме робота, сообщает "Ранок з Україною".

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Зачем он надел его на себя, и куда шел вместе со спутницей, так и осталось тайной. На видео снято, как женщина помогает мужчине в костюме робота перейти через дорогу.

Ранее "Сегодня" писали о том, как в Дубае прошли соревнования роботов-уборщиков. Школьники со всей планеты привезли в мегаполис Арабских Эмиратов свои изобретения. Андроиды должны как можно эффективнее чистить океан от мусора. Машины умеют распознавать грязь и собирать ее. На поле разбросали шарики, а работы умело их засасывали. Лучше всего это получилось у робота школьников-беженцев из Сирии.

Также "Сегодня" рассказывали о фестивале робототехники и инноваций, который прошел в Днепре. На фестиваль съехались представители разных городов Украины. Среди других проектов был представлен робот, который рисует картины. Он создает рисунки из бисера. Ноу-хау разработали воспитанники детской студии творчества, которая находится в поселке Межевое.

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