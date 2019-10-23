По загрязнению воздуха Киев обошел Пекин: что об этом думают чиновники столицы

Фото: Вячеслав Николаенко, Facebook

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О плохом состоянии воздуха в Киеве сообщает ресурс AirVisual, который мониторит загрязнение воздуха в 50-ти столицах мира. В этом рейтинге "златоглавый" занимает 11-е место. Уровень загрязнения воздуха на проспекте Науки, по данным ресурса, оценивают в 175 единиц, что превышает показатель Пекина на 15 пунктов.

Скрин-шот сайта airvisual.com

По информации ресурса, такие показатели являются опасными для здоровья людей. Среди лидеров загрязненного воздуха в Киеве также Минский массив в Оболонском районе (156 единиц), бульвар Перова (145 единиц) и массив Радужный (122 единицы) в Днепровском районе. Норма общего индекса загрязнения составляет от 0 до 50 единиц.

Скрин-шот сайта airvisual.com

Возглавляют рейтинг самых загрязненных городов Дакка (Бангладеш) с показателем в 231 единицу, Лахор (Пакистан) – 203 и Дели (Индия) – 190. Впрочем, рейтинг регулярно обновляется. Ближе к вечеру Киев спустился в рейтинге на 15 место, а цифры стали не такими пугающими. Они зависят от загруженности города транспортом и от времени суток. Кстати, судя по карте ресурса, загрязнение воздуха в городах соседней Польши превышают данные по Киеву.

Скрин-шот сайта airvisual.com

В киевской горгосадминистрации нам сообщили, что оспаривать данные ресурса не собираются.

"Для меня источником информации являются данные, полученные из официальных источников, а именно от санэпидстанции. Вчера и сегодня сотрудники санэпидстанции проводили замеры качества воздуха по городу. Да, они замечают превышения показателей по продуктам горения, но все это фиксируется возле обочин дорог, где есть скопление автотранспорта, но не в жилых кварталах. Я видел в интернете опубликованные показания приборов, где зашкаливают показатели за 600 и более единиц, но вот вопрос: насколько можно верить показаниям этих приборов, если они куплены на AliExpress?", – рассказывает сайту "Сегодня" Роман Ткачук, начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА.

Он отмечает, что власти примут во внимание данные международного ресурса.

"Я не оспариваю данные, которые публикует данный ресурс, где говорится, что Киев по загрязнению воздух опередил Пекин. У меня нет официальных данных о катастрофическом превышении загрязнения воздуха в Киеве и я их не получал ни от санэпидстанции, ни от других лабораторий, которые неоднократно проводили замеры в Киеве. Я не знаю откуда иностранный ресурс взял эти замеры. И для нас они могут быть лишь информативными. Например, чтобы по указанным адресам: бульвар Перова, Минский массив, проспект Науки и на Радужный массив отправить нашу лабораторию и проверить – так ли все там плохо на самом деле", – говорит Ткачук.

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