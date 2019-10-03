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"Побелевший" главный корпус университета Шевченко в Киеве снова стал красным (фото)

3 октября, 11:52

Несколько месяцев красный корпус в центре Киева реставрировали к 185-летию университета

/ Фото: Информатор

Красный корпус университета имени Тараса Шевченко в Киеве, который не так давно "побелел", отреставрировали и снова перекрасили, сообщает "Информатор".

Так, главный корпус высшего учебного заведения теперь стал еще более насыщенного красного цвета. Также прокрасили и черные вставки на колоннах возле входа.

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Отметим, что памятник архитектуры реставрировали несколько месяцев к 185-летию университета. Рабочие снимали слои красной краски до кирпичной кладки, затем грунтовали и штукатурили фасад, а после этого приступили к окраске в привычный красный цвет.

Напомним, что весной в этом году киевляне забили тревогу — возле знаменитого красного корпуса Национального университета им. Тараса Шевченко разобрали часть исторической ограды ХIХ века. От мощной стены высотой 5—6 метров абсолютно ничего не осталось, кроме зеленого строительного забора и деревянных поддонов со старинными кирпичами.

Ранее сообщалось, что в самом старом в столице Национальном ботаническом саду им. Фомина, который расположен возле станции метро "Университет", проводилась реставрация старинных входных групп с колоннами со стороны бульвара Шевченко и улицы Льва Толстого.

Также мы писали, что во Львове снесли незаконную многоэтажку.

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Киев реставрация университет шевченко

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