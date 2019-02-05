Почему одни люди худые, а другие – нет: специалисты дали неожиданный ответ

Ученые объяснили, можно ли побороть наследственность

Почему одни люди худые, а другие – нет: специалисты дали неожиданный ответ 2019-02-05T05:22:00+02:00 Другие новости Ученые объяснили, можно ли побороть наследственность

Английские ученые приблизились к решению проблемы ожирения. Им удалось выделить генетические мутации, отвечающие за стройность. Благодаря им некоторые люди остаются худыми, хотя много едят. Что это – приговор для всех тучных людей, или можно побороть наследственность?

В этом классе необычные балерины. Прежде всего те, кто мечтал о большой сцене, но не воплотил надежды в жизнь. И фигура – не последняя из помех.

"Мне, чтобы сбросить лишние пирожные, надо придти сюда", – признается Маргарита Подорожная.

Почему одни едят, что хотят, и худые, а другие сидят на диетах – и ​​бесполезно? Балетмейстер Владимир Ткаченко знает по собственному опыту.

"Я вот много сладкого кушаю, и всегда один вес – это то, что внутри заложено нас", – говорит Владимир.

Действительно ли так? Наконец дают ответ ученые. Достаточно капли слюны, чешуйки кожи или одного волоса, чтобы понять, кто вы: будущий толстяк или звезда балета.

С биоматериала выделяют ДНК и тестируют гены на патологию. В общей сложности 13 мутаций отвечают за набор веса. Одни мутации увеличивают вероятность к ожирению, другие уменьшают. Если преобладают первые, то наблюдается склонность, например, есть больше.

"То есть вам, например, от шоколадки будет, ну так нормально, а кому она будет вау-вау. Мутации в их геноме способствуют тому, что они больше едят, потому что им больше нравится", – объясняет генетик Института геронтологии им. Чеботарева Дмитрий Красненков.

Будете ли вы толстяком, или худеньким? Действительно можно обвинять наследственность. Но лишь на 40 процентов. А от чего тогда зависит остальные 60?

"Широкая кость", на которую жалуются полные люди, здесь ни к чему – это миф. Радиолог Анна Белых сравнивает снимки скелета полных и стройных людей. Скелет у женщины с лишним весом весит на 2 килограмма меньше, чем у стройной.

На самом деле, исследования показали, что причина ожирения многих – высокий уровень инсулина. Он отвечает за накопление жира в организме. Вызывают выбросы инсулина в кровь частые стрессы и заедание их.

"Те люди, у которых первично активно развита зона удовольствия – чаще кушают те продукты, которые вызывают удовольствие. И у этих людей менее развита зона контроля, которая отвечает за свободу", – рассказывает психотерапевт-педагог Мария Тищенко.

Получается, быть стройным можно, и обманув собственные гены. Если не переедать и тренироваться, то можно побороть любую "широкую кость".

Ранее женщина раскрыла секрет быстрого сброса веса. Марни Бенни за 11 месяцев похудела на 70 килограммов.

Также читайте, как похудеть на пять килограммов за месяц: самые легкие способы. Диетолог и фитнес-тренер рассказали, как привести себя в порядок за четыре недели.

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