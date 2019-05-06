Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,48
29,54
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Другие новости

Почти 82 тысячи киевлян получат соцпомощь ко Дню победы

6 мая, 10:58

В КГГА назвали категории людей, которым будет выплачена единоразовая помощь

Фото: Pixabay

В Киеве ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне и Дню памяти и примирения выплатят материальную помощь 81 586 малообеспеченным, ветеранам, в том числе внутренне перемещенным лицам, которые находятся на учете и фактически проживают в столице. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В частности, единоразовую адресную социальную помощь в 700 грн выделена:

  • лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной;
  • участникам народного ополчения, которые принимали участие в обороне столицы Украины с 11 июля 1941 до 19 сентября 1941 года;
  • лицам с инвалидностью вследствие войны I группы и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанных лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам;
  • ветеранам подпольно-партизанского движения;
  • Праведникам Бабьего Яра.

В размере 650 грн:

  • киевлянам – членам семей лиц, смерть которых связана с участием в массовых акциях гражданского протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014 года, а также лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение украинскому народу, проявленные во время Революции Достоинства;
  • киевлянам – членам семей лиц, погибших или умерших, и членам семей киевлян, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при непосредственном участии в АТО, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах АТО в период ее проведения, во время непосредственного участия в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, в обеспечении их осуществления, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий;
  • киевлянам – членам семей волонтеров и членов семей волонтеров – киевлян, которые добровольно обеспечивали (или добровольно привлекались к обеспечению) проведение антитеррористической операции (в том числе осуществляли волонтерскую деятельность) и погибших (пропавших без вести), умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при время обеспечение проведения антитеррористической операции (в том числе волонтерской деятельности), находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения;
  • отцам, матерям, погибших в мирное время солдат срочной службы.

В размере 600 грн:

  • лицам с инвалидностью вследствие войны II группы и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанных лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам.

В размере 500 грн:

лицам с инвалидностью вследствие войны III группы и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанных лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам;

киевлянам, которые получили тяжелые телесные повреждения во время участия в массовых акциях гражданского протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014 года.

В размере 450 грн:

  • участникам боевых действий и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистской Германией и ее союзниками в период Второй мировой войны, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей;
  • киевлянам, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения, в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской федерации в Донецкой и Луганской областях, обеспечении их осуществления, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий;
  • киевлянам, которые получили телесные повреждения средней тяжести во время участия в массовых акциях гражданского протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014 года.

В размере 400 грн:

  • вдовам Героев Советского Союза;
  • участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания в период Второй мировой войны; лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы на территорию Германии или ее союзников, находившихся в состоянии войны с бывшим Союзом ССР, или на территории оккупированных Германией других государств; детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага, которые в связи с патриотической деятельностью их родителей были подвергнуты репрессиям, физическим расправам, гонениям;
  • членам семей погибших и женам (мужьям) умерших инвалидов Второй мировой войны, женам (мужьям) умерших участников войны и боевых действий, партизан и подпольщиков, жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз;
  • киевлянам, которые получили легкие телесные повреждения побои, истязания во время участия в массовых акциях гражданского протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014 года.

Напомним, что в Киеве в День победы, 9 мая, состоится акция "Бессмертный полк", в которой, по оценкам полиции, примут участие около пяти тысяч человек. В полиции напомнили о запрете использования символов тоталитаризма.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял о том, что акция "Бессмертный полк" – это часть гибридной войны России. При этом Порошенко отметил, что хорошо понимает чувства украинцев, которые хотят почтить память дедов и прадедов, завоевавших победу во Второй мировой войне.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, День Победы, соцвыплаты

Вы сейчас просматриваете новость " Почти 82 тысячи киевлян получат соцпомощь ко Дню победы". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тайны контрразведчика СССР: "Чтобы вызволить коллегу, я вручил письмо Геншеру"

Сегодня, 07:18

Контрразведчик вспоминает о тайнах и противостоянии спецслужб

Ляшко призвал 9 мая выйти на Софийскую площадь с портретами погибших воинов АТО

4 мая, 11:51

Пророссийские силы паразитируют на памяти погибших во Второй мировой, говорит политик

"Победобесие как оно есть": "пивной танк Победы" в России возмутил соцсети

3 мая, 14:04

В одном из российских супермаркетов извратили советский символ победы над фашизмом

В России продают георгиевские ленты со свастикой: соцсети в недоумении

2 мая, 16:20

Необычные сувениры с символом нацизма ко Дню Победы обнаружили в Нижнем Новгороде

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день

На картине Леонардо да Винчи обнаружили тайное послание

Как помолодеть на 10 лет за час, чтобы никто ничего не заметил

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению

Медведчук проговорился о роли Путина на Донбассе

Больше незлья: Супрун назвала украинцам норму потребления сахара

Япония открыла самое большое в истории месторождение металлов

Астролог рассказал о смертельной болезни Софии Ротару

Ученые обнаружили новую причину мерцательной аритмии

Верка Сердючка поедет на Евровидение-2019

Прекрасные советские актрисы, чья жизнь пошла под откос

Актеры, повторившие трагические судьбы своих героев

Загранпаспорта дорожают: где и за сколько их можно оформить

Вчера, 07:25

Стоимость оформления внутренних паспортов и загранпаспортов с июля 2019 г. вырастет почти в два раза

Большая разборка: кто должен заполнять налоговую декларацию

Вчера, 07:00

Все, что нужно знать о налоговом декларировании, чтобы не пропустить сроки и не получить штраф

Новые правила вывоза мусора: у украинцев появится возможность экономить

4 мая, 07:52

Сортировать отходы – теперь обязанность каждого, это отмечено в законе

Мокро и прохладно: прогноз погоды в Украине на неделю

4 мая, 07:37

В понедельник, 6 мая осадки вернутся в центральные и северные регионы Украины

В Минкульте назвали зарплату Нищука за март

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

В ВР угрожают обратиться к правоохранителям из-за отказа Парубия