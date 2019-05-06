Почти 82 тысячи киевлян получат соцпомощь ко Дню победы

В КГГА назвали категории людей, которым будет выплачена единоразовая помощь

Фото: Pixabay

В Киеве ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне и Дню памяти и примирения выплатят материальную помощь 81 586 малообеспеченным, ветеранам, в том числе внутренне перемещенным лицам, которые находятся на учете и фактически проживают в столице. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В частности, единоразовую адресную социальную помощь в 700 грн выделена:

лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной;

участникам народного ополчения, которые принимали участие в обороне столицы Украины с 11 июля 1941 до 19 сентября 1941 года;

лицам с инвалидностью вследствие войны I группы и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанных лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам;

ветеранам подпольно-партизанского движения;

Праведникам Бабьего Яра.

В размере 650 грн:

киевлянам – членам семей лиц, смерть которых связана с участием в массовых акциях гражданского протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014 года, а также лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение украинскому народу, проявленные во время Революции Достоинства;

киевлянам – членам семей лиц, погибших или умерших, и членам семей киевлян, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при непосредственном участии в АТО, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах АТО в период ее проведения, во время непосредственного участия в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, в обеспечении их осуществления, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий;

киевлянам – членам семей волонтеров и членов семей волонтеров – киевлян, которые добровольно обеспечивали (или добровольно привлекались к обеспечению) проведение антитеррористической операции (в том числе осуществляли волонтерскую деятельность) и погибших (пропавших без вести), умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при время обеспечение проведения антитеррористической операции (в том числе волонтерской деятельности), находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения;

отцам, матерям, погибших в мирное время солдат срочной службы.

В размере 600 грн:

лицам с инвалидностью вследствие войны II группы и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанных лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам.

В размере 500 грн:

лицам с инвалидностью вследствие войны III группы и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанных лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам;

киевлянам, которые получили тяжелые телесные повреждения во время участия в массовых акциях гражданского протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014 года.

В размере 450 грн:

участникам боевых действий и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистской Германией и ее союзниками в период Второй мировой войны, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей;

киевлянам, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения, в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской федерации в Донецкой и Луганской областях, обеспечении их осуществления, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий;

киевлянам, которые получили телесные повреждения средней тяжести во время участия в массовых акциях гражданского протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014 года.

В размере 400 грн:

вдовам Героев Советского Союза;

участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания в период Второй мировой войны; лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы на территорию Германии или ее союзников, находившихся в состоянии войны с бывшим Союзом ССР, или на территории оккупированных Германией других государств; детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага, которые в связи с патриотической деятельностью их родителей были подвергнуты репрессиям, физическим расправам, гонениям;

членам семей погибших и женам (мужьям) умерших инвалидов Второй мировой войны, женам (мужьям) умерших участников войны и боевых действий, партизан и подпольщиков, жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз;

киевлянам, которые получили легкие телесные повреждения побои, истязания во время участия в массовых акциях гражданского протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014 года.

Напомним, что в Киеве в День победы, 9 мая, состоится акция "Бессмертный полк", в которой, по оценкам полиции, примут участие около пяти тысяч человек. В полиции напомнили о запрете использования символов тоталитаризма.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял о том, что акция "Бессмертный полк" – это часть гибридной войны России. При этом Порошенко отметил, что хорошо понимает чувства украинцев, которые хотят почтить память дедов и прадедов, завоевавших победу во Второй мировой войне.

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