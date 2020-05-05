Почти два месяца карантина: что происходит на улицах Киева (фото)

С 17 марта столица живет в условиях тотального карантина – не работают ТРЦ, спортивные центры, закрывались бары и рестораны, а школьников и студентов отправили на дистанционное обучение.

Пока что карантин официально продлен до 22 мая, но уже сняты некоторые ограничения.

Так, в столице с 5 мая киоски и кофейни могут работать на вынос, также открылись три рынка – "Демеевский", "Маяк" и "Базар на Лесной". С 6 мая должны возобновить работу "Печерский" и "Владимирский" рынки.

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При этом на минувших выходных, когда киевляне отдыхали три дня, многие столичные парки и зоны отдыха просто таки были заполнены людьми.

Вместе с тем, смотрите в фоторепортаже "Сегодня", что происходит на столичных улицах и как выглядит город на карантине в начале мая.

Напомним, что по состоянию на 5 мая в столице коронавирус подтвержден у 1583 человек, 28 из них умерли. В Киевской области подтверждено 866 случаев инфицирования коронавирусом, из них у 79 детей и 104 медицинских работников. За время пандемии умерли 17 человек. Всего в Украине 12 697 инфицированных.

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Отметим, что в ряде регионов местные власти карантин смягчили. В частности, ранее разгорелся конфликт вокруг ситуации в Черкассах – там городские власти решили ослабить ограничительные меры с 1 мая. В итоге по этому факту правоохранители открыли уголовное производство.

Также смотрите в сюжете, как украинцы проводят время на изоляции:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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