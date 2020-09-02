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Под Кабмином устроили антикарантинные танцы

2 сентября, 02:21

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Участники требовали отменить ограничения на работу клубов и дискотек

В Киеве под зданием Кабинета министров Украины вечером во вторник, 1 сентября, прошла акция протеста, участники которой требовали отменить ограничения на проведение культурных событий во время адаптивного карантина. Об этом сообщает "Укринформ".

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На акции выступали украинские электронные музыканты, вокруг них танцевали люди, которых собралось несколько сотен.

Протестующие, в частности, требовали разрешить работу без ограничений во времени развлекательных заведений и заведений общественного питания, а также полностью или частично освободить от налогов субъектов хозяйствования в сфере развлечений или оказать финансовую помощь пострадавшим в результате действия запретов.

Участники акции обратились к властям с предложением создать рабочую группу с участием представителей профильных министерств, руководителей учреждений и субъектов хозяйственной деятельности, работающих в сфере организации культурного отдыха и досуга.

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Как сообщает телеграм-канал PavlovskyNEWS, в 21:00 полиция попросила приглушить музыку, ссылаясь на позднее время, а в 22:00 акция закончилась.

Антикарантинная дискотека у Кабмина
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Организаторы пообещали проводить подобные акции регулярно, пока не будет найден компромисс между властью и индустрией развлечений.

Напомним, 31 августа в Ивано-Франковске, который попал в "красную" карантинную зону, сотни людей вышли на акцию протеста, требуя не лишать их работы, а детей – возможности ходить в школы.

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