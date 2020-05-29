Под КГГА собрались обманутые инвесторы: реакция Кличко (видео)

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в правоохранительные органы с требованием вмешаться в ситуацию относительно невыполнения застройщиком обязательств перед инвесторами, которые вложили деньги в строительство жилья.

"Сегодня инвесторы застройщика" Аркада-строительство" пикетируют банк "Аркада", Офис президента, Кабмин, сейчас пришли и под КГГА. Люди требуют, чтобы застройщик выполнил свои обязательства. Отмечу, что в последние годы в столице немало скандалов вокруг объектов незавершенного жилищного строительства. Тех, что застройщики возводили с привлечением средств физических и юридических лиц. И оказались в состоянии выполнить свои обязательства перед инвесторами. В частности, к городской власти в последнее время поступают многочисленные жалобы людей, которые инвестировали средства в строительство жилья и до сих пор не могут его получить. Из-за невыполнения застройщиком обязательств по заключенным инвестиционным соглашениям", – подчеркнул Виталий Кличко.

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Он сообщил, что только в мае состоялось три встречи с участием представителей городской власти, инвесторов, застройщика и банка "Аркада". По результатам встреч власть подтвердила свою готовность – в пределах своих полномочий – способствовать возобновлению строительства.

"Но, отмечу, что застройщик не выполнил взятых обязательств перед общественностью и не скорректировал проект застройки жилого комплекса "Патриотика на озерах". Но не представил его на обсуждение Градостроительного совета. А это было основным условием для продолжения строительства. Ибо вы помните, что там были протесты общины микрорайона. Также подчеркну, что этому застройщику для выполнения его обязательств перед другими инвесторами – жилых комплексов "Эврика" на проспекте Глушкова и "Патриотика" – ничего не мешает! И город, как всегда в таких ситуациях, отстаивать интересы киевлян, а не застройщика. Я обращаюсь к правоохранительным органам: немедленно вмешаться в ситуацию и дать правовую оценку действиям недобросовестного застройщика", – заявил градоначальник.

Отметим также, что к протестующим вышел и замглавы МВД Антон Геращенко:

Ранее мы сообщали, что в Бориспольском районе Киевской области десятки людей остались без денег и без жилья. Как сообщили сайту "Сегодня" в главном управлении Нацполиции в Киевской области, их следственное управление сейчас проводит досудебное расследование по факту возможных мошеннических действий, связанных с недвижимостью.

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Тем временем, карантин меняет рынок недвижимости. Что теперь будет с новостройками – смотрите в нашем сюжете:

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