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Под Киевом из-за коронавируса начали мыть улицы

10 марта, 14:55

Наталья Руда

Скамейки, остановки и детские площадки обрабатывают дезинфицирующим средством

В Броварах под Киевом начали дезинфицировать улицы, чтобы не допустить распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

"На территории города проводятся мероприятия по дезинфекции не только в учреждениях образования, культуры, торговли, но и в местах значительного скопления людей. С сегодняшнего дня работниками КП "Бровары – Благоустройство" дезинфекционным средством "Эконорм DEZ Актив" обрабатываются павильоны ожидания на улицах города, игровые формы на детских площадках и скамейки в парках и скверах", – говорится в сообщении.

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Ранее мы писали, что медикам пока не удалось вылечить инфицированного коронавирусом нового типа жителя Черновцов. Чтобы осмотреть мужчину и проверить правильность лечения, в город приедет врач Всемирной организации здравоохранения. Известно, что сейчас состояние пациента, у которого обнаружили коронавирус, стабильное. Температура тела в течение суток колеблется от 37,1 до 37,6 градуса.

Кроме того, в ближайшее время в Черновцах появятся необходимые тест-системы для выявления коронавирусной инфекции.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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бровары коронавирус дезинфекция

Источник: Сегодня

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