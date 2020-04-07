Под Киевом коронавирусом заразился 60-летний мужчина: подробности

В Броварах во вторник, 7 апреля, зафиксировали еще один случай инфицирования коронавирусом. Таким образом, число зараженных в городе увеличилось до четырех. Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко.

"По результатам ПЦР-исследования подтвердился еще один случай инфицирования коронавирусом в Броварах у мужчины 1960 г.р. Его состояние удовлетворительное, он находится на самоизоляции дома под контролем семейного врача и не требует госпитализации", - написал Сапожко на своей странице в Facebook.

По информации мэра, инфицированный проживает в частном секторе, по месту жительства провели дезинфекцию. Сейчас продолжается эпидрасследование для установления контактных лиц.

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Также ранее Киевская облгосадминистрация 7 апреля сообщала о еще одном случае заражения в селе Зазимье Броварского района. Всего в области, по состоянию на утро вторника, были инфицированы 97 человек. Пять человек умерли.

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Тем временем в столице коронавирусом заразились уже 279 человек. Умерли также пять человек.

Отметим, что в нескольких странах Европы зафиксировали замедление распространение коронавируса:

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